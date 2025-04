Annata d'oro per l'olio di Spello con il Frantoio di Spello Uccd

Roma, 17 apr. (askanews) – Annata record per l’olio di Spello. Il Frantoio di Spello Uccd, ha chiuso il 2024 con 14.100 quintali di olive molite e 1500 quintali di olio prodotto, e ha conquistato il premio Oro Verde dell’Umbria per il suo extravergine biologico. Un riconoscimento che premia non soltanto la qualità dell’olio, ma anche l’impegno del frantoio nella tutela del paesaggio olivicolo e nella valorizzazione della tradizione olearia come risorsa economica e patrimonio culturale del territorio.

In uno scenario in cui cresce l’abbandono degli oliveti, il sistema cooperativo si conferma decisivo per tutelare la qualità dell’olio e il paesaggio, un binomio fondamentale per un futuro

sostenibile dell’olivicoltura umbra.

Con 510 soci e circa 110.000 olivi, il Frantoio di Spello UCCD rappresenta un modello virtuoso di cooperazione agricola. Non è soltanto un centro di produzione, ma un punto di riferimento per la cura e la manutenzione degli uliveti, la trasmissione della cultura olearia e la tutela del paesaggio.

“Nel 1947, quando la cooperativa è stata fondata da dodici soci – ha detto Giulio Pepponi, presidente del frantoio di Spello UCCD – l’evoluzione è stata molto importante. Sicuramente già da allora capirono che era fondamentale cooperare. Oggi con 510 soci la cooperativa ha fatto un grandissimo incremento di quelli che sono i numeri sia di base associativa sia di produzione di olio. Quest’anno è stata un’annata incredibile, 14.000 quintali moliti, 1500 quintali d’olio prodotti, tutto olio sostanzialmente dop e questa è un elemento che ci contraddistingue perché è difficile trovare delle realtà che producano queste quantità di dop in Umbria”.

Patrimonio che passa anche per il turismo. Il frantoio, infatti, è stato anche un pioniere dell’oleoturismo e già dal 1999 apre le sue porte ai visitatori, creando un ponte tra agricoltura, cultura e turismo. Un’esperienza sensoriale che racconta l’olio come simbolo del territorio.