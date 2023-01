Annie Wersching, la regina dei Borg in Star Trek: Picard, è morta all’età di 45 anni.

A rendere pubblica la scomparsa è stato il suo agente, seguito poco dopo dal marito, l’attore comico Stephen Full.

Annie Wersching è morta

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta l’attrice Annie Wersching. Con soli 45 anni sulle spalle, combatteva da due anni contro un brutto cancro. Per suo volere, la malattia è stata tenuta nascosta al grande pubblico e soltanto con il decesso si è scoperta la battaglia contro cui stava combattendo.

Il messaggio del marito Stephen Full

A rendere pubblica la notizia della morte di Annie Wersching è stato il suo agente, seguito dal marito Stephen Full. I due attori hanno tre figli, Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4 anni. “Nell’anima della nostra famiglia oggi c’è un vuoto oscuro, ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava la meraviglia nei momenti semplici, non aveva bisogno di musica per ballare, ci ha insegnato a non aspettare che sia l’avventura a trovarci, ci diceva di trovarla.

E lo faremo“, ha dichiarato Stephen.

La carriera di Annie Wersching

Annie Wersching ha dato il via alla sua carriera nel 2002. La popolarità è arrivata con il ruolo di Amelia Joffe nella soap General Hospital, dove ha lavorato per ben ottanta episodi. Poco dopo ha preso parte al cast della serie 24 con Kiefer Sutherland. Nel suo curriculum ci sono tanti altri titoli di successo, come: Star Trek: Picard, dove ha vestito i panni della Regina dei Borg, Bosch, Timeless e The last of us.