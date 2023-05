Anniversario Fatima, Amirante: esiste una vita oltre questa?

Roma, 17 mag. (askanews) – In occasione dell’anniversario delle apparizioni di Fatima la fondatrice di Nuovi Orizzonti nel programma “I viaggi del cuore”

riflette sul significato del messaggio e del segreto di Fatima:

“Abbiamo visto in questa puntata che a Fatima è avvenuto un evento unico e straordinario che ha segnato la storia della Chiesa e dell’umanità. La Madonna ha rivelato un segreto diviso in tre parti con fatti che puntualmente si sono realizzati nel tempo e – come ha detto Papa Benedetto XVI:” si commetterebbe un grave errore a credere che il messaggio profetico di Fatima si sia già del tutto attuato”.

“Credo che dinanzi a eventi come le apparizioni di Fatima confermate oltre che dai segreti consegnati, che si sono realizzati dal segno nel cielo visto da più di 70.000 persone anche nei paesi limitrofi, non possiamo non lasciarci

interpellare in prima persona. Nella vita abbiamo poche certezze una delle quali è che tutti prima o poi moriremo. Allora interrogarci seriamente se davvero esiste una vita oltre questa vita, se esiste un Dio che è Padre e ci ama personalmente, se esiste un Paradiso che ci attende, così come la Madonna ha

rivelato ai pastorelli, è davvero importante. Molti tendono a negare l’esistenza di Dio, di una vita oltre la vita, in nome della scienza, della razionalità, e affermano che possiamo credere con certezza solo in ciò che vediamo, in ciò che è scientificamente dimostrabile. Spesso rispondo, ai tanti ragazzi che dalla strada arrivano in comunità Nuovi orizzonti convinti che Dio non esista che, secondo me è molto più logico e razionale credere in Dio, in una vita che ci attende oltre la morte piuttosto che non crederci. Intanto non è scientifico affermare che esiste solo ciò che possiamo vedere e toccare, perché cosa

c’è di più bello dell’amore nella vita; eppure, non possiamo né vederlo né misurarlo eppure è ciò che da colore, sapore, senso alle nostre giornate. Inoltre, chi è ateo, non può avere nessuna prova della non esistenza di un creatore mentre, per chi crede in Dio il creato stesso, ogni creatura nella sua incredibile complessità, le leggi fisiche che regolano il microcosmo che sono

le stesse che regolano l’universo con milioni di galassie, sono una prova evidente che dietro la meraviglia, la perfezione della creazione non può non esserci un Creatore. Di fatto se vediamo un’opera d’arte meravigliosa è più razionale credere che si sia fatta da sola o che ci sia un’artista che l’ha realizzata anche se non lo vediamo e non lo conosciamo? Questo non sarà allora tanto più vero per la meravigliosa opera d’arte della creazione. Auguro a tutti e a ciascuno di porsi queste domande con onestà intellettuale perché la fede non è qualcosa per chi vuole credere alle favole è piuttosto qualcosa a cui si può accedere proprio tramite la scienza e la ragione ed è un dono fondamentale per dare un senso alla nostra vita e viverla al meglio.”

Il 16 maggio è uscito il nuovo libro di Chiara Amirante “Vivi per qualcosa di grande. L’arte di decidere” edito da Piemme, terzo libro della collana Spiritherapy, presentato a Rai3 da Fabio Fazio domenica scorsa a Che tempo che fa.