Anno Giudiziario Roma, magistrata Rinaldi: "Nostra protesta pacifica"

Roma, 25 gen. (askanews) – “Oggi stiamo manifestando pacificamente, abbiamo esposto dei cartelli riportando una frase di Pietro Calamandrei, che è un padre della Patria, che ricorda i sacrifici di tante vite di italiani che sono stati necessari per arrivare a costruire questo nostro Stato di diritto fondato su una Costituzione rigida nella quale i valori dell’uguaglianza sono scolpiti con forza”: lo ha dichiarato la magistrata Daniela Rinaldi, a margine delle proteste delle toghe contro la riforma della Giustizia in occasione dell’anno giudiziario a Roma.

“Per rivederla è necessaria una procedura con una maggioranza qualificata proprio perché questi valori non siano messi in discussione alla leggera. Noi oggi vediamo questa riforma della separazione delle carriere come un vulnus all’unitarietà della magistratura e come il tentativo di sottrarre il pubblico ministero alla cultura della giurisdizione”, ha concluso.