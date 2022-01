Anno nero per Valentina Autiero: “Devo trovare un altro lavoro”

Valentina Autiero si è confessata con i fan dei social a proposito della sua necessità di trovare un altro lavoro.

Attraverso i social Valentina Autiero ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo lavoro.

Valentina Autiero: il lavoro

Sembra che al momento i telespettatori di Uomini e donne dovranno fare a meno della presenza di Valentina Autiero all’interno del dating show.

La stessa dama ha infatti fatto sapere via social di aver attraversato un periodo piuttosto difficile a causa dell’assenza di lavoro. Precedentemente Valentina Autiero sembrava aver trovato la serenità lavorando come assistente in uno studio dentistico di Roma, mentre stavolta a quanto pare sarebbe in difficoltà dal punto di vista lavorativo.

“Vabbé, quando pensi di essere serena e di aver trovato una dimensione, c’è sempre qualcosa che non va”, ha dichiarato Valentina, che ha trascorso le festività natalizie con i suoi familiari e con il suo cagnolino Ettore, da cui è inseparabile.

Valentina Autiero tornerà in tv?

In tanti sperano che la redazione del programma contatti di nuovo la Autiero per prendere parte al dating show ma al momento sulla questione non vi sono conferme e la stessa dama ha svelato di essere alla ricerca di nuovi impegni lavorativi che possano darle maggiore stabilità.

Valentina Autiero a Uomini e Donne

Come ogni anno a Uomini e Donne è stato fatto un ricambio dei volti fissi del dating show.

Per quanto riguarda il trono over come sempre è stata presente Gemma Galgani, ma anche Isabella Ricci e Ida Platano. In tanti sono impazienti di sapere se anche Valentina tornerà presto nel dating show di Maria De Filippi e se finalmente riuscirà a trovare una persona speciale con cui lasciare il programma e trovare finalmente la felicità. Al momento sembra che il noto volto tv sia ancora single e con i fan sui social ha preferito non parlare di questo argomento.