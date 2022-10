Su Facebook è stato condiviso un annuncio di lavoro a Napoli in cui viene richiesta l'abilità di guidare un motorino con un vassoio in mano.

Un annuncio di lavoro a Napoli sta facendo discutere. Viene richiesta l’abilità di saper guidare un motorino con un vassoio in mano. L’annuncio è stato condiviso su Facebook dal consigliere regionale.

Annuncio di lavoro a Napoli: “Cercasi personale che sappia guidare il motorino col vassoio in mano”

Sulla pagina Facebook Offro e cerco Lavoro a Napoli è stato condiviso un annuncio di lavoro che sta facendo discutere, e che è stato ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che sta verificando la vicenda. “Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare sottolineo guidare il motorino con vassoio in mano. Zona Frullone-San Rocco mezze giornate mattina e pomeriggio su turni. Lasciare breve descrizione e numero di tel.

Grazie” si legge nell’annuncio. Non è chiaro se si tratti di una vera offerta di lavoro o di uno scherzo, per questo sono in corso delle verifiche. “Salve signor Borrelli, vorrei segnalarle quest’offerta di lavoro a dir poco scandalosa e contro la legge” si legge nella segnalazione arrivata al consigliere regionale.

L’annuncio che fa discutere

Nel giro di poche ore sono apparsi moltissimi commenti. “Ma perché bisognava leggere l’annuncio per sapere che i ragazzi delle consegne dei bar portano gli scooter con una mano, bè se volete la novità c’è anche chi gui guida sotto la pioggia con vassoio è ombrello incastrato nel giubbotto, ovviamente senza casco” ha scritto un utente.

“C’è poco da ridere! Certe ‘persone’ non fanno altro che infangare una città di cultura e bellezza mondiale! Non sono degni di essere napoletani anche se, per colpa loro, tanti accostano queste demenzialità alla napoletanità! Gli toglierei la cittadinanza!” ha scritto un altro utente. Non resta che attendere le opportune verifiche per capire se l’annuncio di lavoro è reale o se si tratta solo di uno scherzo di cattivo gusto.