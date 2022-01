Annuncio di lavoro per receptionist, chiesta foto in costume alle candidate: azienda denunciata

Un'azienda di Napoli ha pubblicato un annuncio di lavoro per receptionist ed è stata denunciata. Chiedeva la foto in costume alle candidate.

Un’azienda di Napoli ha pubblicato un annuncio di lavoro abbastanza fuori luogo. Un annuncio per sole donne, in cui veniva espressamente richiesta una foto in costume da bagno, nonostante il posto fosse da receptionist. Questa azienda è stata multata dall’Ispettorato del Lavoro (Inl) e dovrà pagare una sanzione di 10 mila euro. Una multa che viene ridotta a un terzo se si paga immediatamente.

L’annuncio di lavoro dell’azienda di Napoli

“Martedì 25 gennaio una società di Napoli ha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare” ha spiegato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha sanzionato l’azienda. Bruno Giordano, il direttore dell’Inl, in seguito alla segnalazione del Ministro Andrea Orlando, ha immediatamente attivato l’Ufficio di Napoli, che è intervenuto per rimuovere l’annuncio.

Il testo dell’annuncio è stato rimodulato

Gli ispettori del lavoro hanno comminato la sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro. L’amministrazione della società, come spiegato dall’Inl, ha ammesso l’errore e ha rimodulato il testo dell’annuncio, basandosi sulla normativa vigente in materia di pari opportunità.