Annunziata al Festival di Trento: no comment su dimissioni Rai

Trento, 25 mag. (askanews) – Nessuna dichiarazione da Lucia Annunziata dopo la notizia delle sue dimissioni irrevocabili dalla Rai, di cui è stata conduttrice e presidente. “Ma neanche per idea, ho scritto una lettera. Ho fatto una lettera, basta così”, si è limitata a rispondere ai cronisti che le chiedevano un commento. Annunziata è stata intercettata per le vie di Trento, dove è in corso il Festival dell’economia, in compagnia del direttore de La Stampa, Massimo Giannini.

Venerdì 26 pomeriggio la giornalista terrà un panel al festival dal titolo “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico”.