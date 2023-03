Annunziata sbotta, la parolaccia a 'Mezz'ora in più' - Video

Annunziata sbotta, la parolaccia a 'Mezz'ora in più' - ...

Annunziata sbotta, la parolaccia a 'Mezz'ora in più' - ...

Annunziata sbotta, la parolaccia a 'Mezz'ora in più' - ...

Lucia Annunziata si infervora nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di 'Mezz'ora in più' su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito. Ad Annunziata, in chiusu...