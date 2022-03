Anpi: Fratoianni, 'siete sentinelle futuro, governo sciolga organizzazioni neofasciste'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Da anni siamo in ottima compagnia con voi e con pochi altri, non per l’esercizio di una nostalgia retorica della Liberazione e dell’antifascismo, ma volti alla costruzione di una mappa di un’impressionante moltiplicazione di atti di violenza, di intimidazioni, di aggressioni, di sfregio e di inquinamento culturale e storico.

La destra estrema e fascista ha germogliato nel nostro Paese, altro che fenomeno da baraccone". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana dal palco del 17º congresso nazionale dell’Anpi in corso a Riccione.

“Per anni spesso in solitudine insieme a voi dell’ Anpi abbiamo denunciato tutto questo. Dopo anni, ora, il Parlamento è arrivato a dire : si sciolgano le organizzazioni neofasciste. E allora noi continuiamo a chiedere a chi è stato impegnato in questa direzione dal Parlamento di rispettare questo mandato, di rispettare la Costituzione di questo Paese.

Lo devono all’Anpi e alla sua storia, lo devono non solo alla memoria ma al futuro di questo Paese".

“Prendersi cura della memoria è lo strumento più importante per costruire un futuro migliore. Non a caso Il cardinale Zuppi ieri in questa sala ha parlato di voi come sentinelle del futuro. Serve in questo Paese – conclude Fratoianni – l’interpretazione viva della memoria, e l’Anpi è quella bussola di riferimento per fare questo”.