Ansfisa al Meeting Rimini: sicurezza infrastrutture diventa gioco

Rimini, 26 ago. (askanews) – Pietre, sabbia, acqua e cemento. Materiali che sembrano semplici, ma che nascondono i segreti della sicurezza delle nostre strade e ferrovie. Al Meeting di Rimini, l’Agenzia Ansfisa ha trasformato la geotecnica in un gioco per bambini, con laboratori dove si può toccare, sperimentare e scoprire cosa c’è sotto i nostri piedi ogni volta che viaggiamo.

Come spiega l’ingegner Luca Conticini. “In questi giorni stiamo proponendo ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti che stanno frequentando i nostri laboratori il tema della sicurezza legata alla geologia, alla geotecnica. I bambini sono molto interessati perché scoprono di essere a contatto quotidianamente con tutti questi materiali e fanno anche delle domande molto simpatiche su, per esempio, dove possono trovare l’acqua, come l’acqua interagisce con questi materiali”.

Curiosità che diventano consapevolezza. Perché dietro ogni domanda di un bambino c’è il futuro cittadino che userà quelle infrastrutture.

“È molto importante – prosegue Conticini – perché la sicurezza è un risultato di sistema: per ottenere infrastrutture sicure ognuno deve fare la sua parte. Anche i singoli utenti fino ai bambini e ai ragazzi possono fare la loro parte avendo un atteggiamento proattivo nei confronti dei contesti che vivono”.