Anteprima del Festival del Mare Porto Rubino tra le dune di Torre Canne

Torre Canne, 8 lug. (askanews) – Anteprima speciale di Porto Rubino, realizzata in collaborazione con Vita Lenta domenica sera, nel giardino del Canne Bianche Lifestyle Hotel, con il mare di sfondo sulle dune naturali della costa di Torre Canne. Vita Lenta è il progetto fondato da Gianvito Fanelli nel 2020 che su Instagram racconta a più di 800mila persone l’importanza di rallentare, attraverso video da tutto il mondo.

Un assaggio intimo del festival itinerante ideato dal cantautore Renzo Rubino, che ogni anno approda nei porti più incantevoli della Puglia per celebrare il mare e il piacere della riscoperta del tempo vissuto con tranquillità. L’incontro si è aperto con un intervento di Rocky Malatesta, il presidente della Riserva marina protetta di Torre Guaceto, che ha parlato di sostenibilità, tema sempre più centrale nella filosofia del festival.

In un’atmosfera sospesa, il pubblico si è ritrovato seduto su teli disposti a semicerchio, con il mare alle spalle e, al centro, la musica dei Delicatoni – band italiana dal sound morbido e raffinato – in un set acustico pensato per accompagnare il calare del sole. In questa occasione speciale, la band ha suonato insieme a Renzo Rubino, regalando un momento di ascolto intimo e condiviso.

Questa anteprima ha anticipato la settima edizione di Porto Rubino, che tra due giorni salperà ufficialmente per un nuovo viaggio lungo le coste della Puglia. Il festival, nato dal desiderio di Rubino di raccontare il mare attraverso la musica, toccherà anche quest’anno alcuni dei porti più suggestivi della regione, attraversando paesaggi mozzafiato e territori ricchi di storia e fascino.

La settima edizione prenderà il via il 10 luglio a Peschici, con una line-up che unisce alcune delle voci più interessanti del panorama musicale attuale, tra nomi noti e talenti emergenti: Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi, che in un’esclusiva performance in duo animeranno la serata. L’apertura sarà affidata al duo RaestaVinvE e ad Alessandro Ragazzo. Il 14 luglio il Porto Vecchio di Monopoli ospiterà una serata ad alto tasso di ritmo con Levante, La Rappresentante di Lista, Coca Puma, Bassolino, Il Mago del Gelato e Lamante, mentre ad aprire sarà Gaia Rollo. Il 18 luglio si torna a Polignano a Mare, dove il festival è nato, con un concerto gratuito all’alba a Cala Paura: protagonisti Mille, Avion Travel, Remo Anzovino e l’apertura di Prudente. Sarà presente anche Marco Alemanno che condividerà alcune letture speciali per l’occasione. La chiusura è prevista il 19 luglio a Otranto con “Da Lucio al Mare”, un tributo a Lucio Dalla che vedrà esibirsi Ermal Meta, Chiara Galiazzo, Aiello, Dimartino e Riccardo Sinigallia. Opening act: Sofia Rollo.

Si ringraziano San Marzano Vini, SIAE, Regione Puglia, Puglia Culture, Puglia Sounds, Promozione Puglia, Dam Academy, Comune di Peschici, Comune di Monopoli, Comune di Polignano a Mare, Comune di Otranto, Radio Capital, radio partner ufficiale.