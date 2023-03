Anteprima video di "Pop Corn (6 Novembre)" di Gianluca Modanese

Milano, 29 mar. (askanews) – In anteprima il video di “Pop Corn (6 Novembre)” del cantautore Gianluca Modanese, il nuovo brano del cantautore da 30 milioni di stream che anticipa il suo nuovo album di prossima pubblicazione.

“Pop Corn(6 Novembre)”, scritto dallo stesso Gianluca Modanese e prodotto da Steve Tarta, è una sorta di saluto in memoria di un amico che purtroppo non c’è più. Il brano è nato in seguito ad un processo compositivo difficile, ricco di momenti di riflessione ed introspezione che hanno aiutato il cantautore ad affrontare e a dare voce alle sue emozioni più profonde.

“”Pop Corn” è stata la canzone più difficile da scrivere da quando faccio musica – racconta Gianluca Modanese – tratta un argomento di cui non si vorrebbe mai parlare, ovvero la scomparsa di un amico. Ho lasciato passare qualche mese, cercando di metabolizzare il più possibile l’accaduto e dal nulla è nata la canzone. L’ho scritta letteralmente in cinque minuti, come se tutte le parole avessero aspettato quel momento per uscire, ed è stato l’unico pezzo che mi ha fatto piangere una volta finito”.

Più di 10.000 iscritti su YouTube, quasi 20.000 follower su Instagram, 50.000 ascoltatori mensili su Spotify, con il suo stile pop Gianluca Modanese, classe 1995 di Cesenatico, è diventato in pochissimo tempo uno dei portavoce della Generazione Z.