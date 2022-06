Anti-age, il benessere naturale come filosofia di vita

Roma, 8 giu. (askanews) – La bellezza esteriore è legata a doppio filo al benessere interiore. E’ questa l’essenza delle teorie anti-age senza bisturi, uno stile di vita trasversale tra uomini e donne che va sempre più diffondendosi. Askanews ne ha parlato con Marco Postiglione, fondatore di Italian beauty spa. “Anti-age, letteralmente, è anti invecchiamento e questo già di per sé è un paradosso nel senso che non si può non invecchiare.

Sarebbe forse più corretto utilizzare un termine come ‘success ageing’, quindi invecchiamento di successo. Tutto quello che tutti noi vogliamo è invecchiare nel miglior modo possibile. Un corretto invecchiamento vuol dire trattenere il più possibile la nostra bellezza, la nostra salute, il nostro essere in forma da tutti i punti di vista. E’ una cosa non soltanto femminile ma anche maschile, e questo è uno dei motivi per cui l’anti age è uno dei trend in assoluto più importanti”.

La peculiarità è che, a differenza dell’approccio classico, non si tratta di usare il bisturi: “Questo è un fattore molto importante. Pensiamo un po’ a quanto la chirurgia estetica abbia imperversato dagli anni ’80 in avanti. Con la grande diffusione negli ultimi anni, diciamo ha dato una mano importante non soltanto agli attori di Hollywood ma anche a tante persone perché con la punturina più o meno invasiva, o l’intervento un po’ più impegnativo, ha dato una soluzione facile e veloce a determinati inestetismi”.

Secondo Postiglione oltre al timore del bisturi, quello che non piace è l’effetto smaltato tutt’altro che naturale: “Oltre a questo tipo di paura, c’è l’avvicinarsi a qualcosa che possa durare nel tempo e non sia condizionato a un ‘intervento esterno e quindi essere dipendenti da punturine e bisturi. Oggi c’è sicuramente una grande attenzione ad andare verso la direzione del naturale”.

Si può quindi affermare che l’antiage può diventare una filosofia di vita: “Assolutamente sì. Oggi il concetto anti age è proprio una filosofia di vita che investe più ambiti e aspetti della nostra vita. L’alimentazione, l’attività fisica, il prendersi cura della propria pelle, l’integrazione alimentare e i supplementi. Si prospetta in questa direzione un trend che nei prossimi 10-20 anni vedrà un’esplosione del concetto dell’anti age senza bisturi”.