Anti-Bezos: lo striscione di Greenpeace Italia a Venezia in piazza San Marco

Venezia, 23 giu. (askanews) – Questa mattina attivisti e attiviste di Greenpeace Italia e del gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax” (“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”) in Piazza San Marco, in vista del matrimonio del miliardario Jeff Bezos che verrà celebrato fra pochi giorni nella città lagunare.

“Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale”, dichiara Simona Abbate di Greenpeace Italia. “I super ricchi, le industrie fossili e quella della difesa speculano sulla vita delle persone: tassare i loro enormi profitti sarebbe un primo passo verso la giustizia sociale e climatica per cui lottiamo ogni giorno”.

Un portavoce di Everyone Hates Elon ha dichiarato: “Mentre i governi parlano di scelte difficili e lottano per finanziare i servizi pubblici, Jeff Bezos può permettersi di chiudere mezza città per giorni e giorni solo per celebrare il suo matrimonio. Poche settimane fa ha speso milioni di dollari per un viaggio spaziale di appena 11 minuti. Se mai ci fosse un segno che i miliardari come Bezos dovrebbero pagare le tasse sul patrimonio, è proprio questo”.

Secondo Greenpeace, tassare i super ricchi, le industrie fossili e il comparto della difesa permetterebbe di trovare non solo i fondi necessari alla transizione energetica, ma anche contribuire a un sistema di welfare ormai al collasso. Fino a questa mattina la nave di Greenpeace, l’Arctic Sunrise, era ancorata nel porto di Venezia proprio per promuovere un futuro verde e di pace basato sulle energie rinnovabili e denunciare i danni che l’industria dei combustibili fossili causa alle persone e al pianeta.