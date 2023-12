Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione di Amici, che andrà in onda domenica 3 dicembre 2023, Holy Francisco è stato eliminato. L’ultimatum che gli aveva dato la sua prof Anna Pettinelli non è servito a nulla.

Anticipazioni Amici: Holy Francisco eliminato

Giovedì 30 novembre 2023 si è registrata una nuova puntata di Amici. Grazie alle anticipazioni fornite dalla pagina social Amici News sappiamo che Holy Francisco è stato eliminato. A quanto pare, l’ultimatum che gli aveva dato la prof Anna Pettinelli non è bastato a cambiare la sua situazione.

Amici: l’ultimatum di Anna Pettinelli a Holy Francisco

Nei giorni scorsi, la Pettinelli ha chiesto ad Holy Francisco di fare qualcosa per venire allo scoperto. Non a caso, gli ha chiesto di occuparsi in modo autonomo della sua esibizione. L’allievo ha così avuto la possibilità di portare in puntata un brano scelto da lui. Anna, però, è stata chiara: se fosse arrivato ultimo ancora una volta gli avrebbe tolto la maglia.

Perché Holy Francisco è stato eliminato?

Nell’ultima registrazione di Amici è accaduto quello che in molti si aspettavano: Holy Francisco è arrivato ancora una volta ultimo. A questo punto, il cantante è stato definitivamente cacciato dalla scuola. La puntata che mostra la sua eliminazione andrà in onda domenica 3 dicembre alle ore 14 su Canale 5.