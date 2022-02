Anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti: la morte di Asia

Tutti pronti per l'atteso episodio del prossimo 18 febbraio su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti e la morte di Asia

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti sono tutte incentrate, per chi ignorasse lo spoiler alert, sulla morte di Asia. La seconda puntata della fiction con Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giorgia Trasselli e Irene Ferri è prevista per venerdì 18 febbraio alle 21.20 e si intitolerà “La notte degli imbrogli”.

Fosca Innocenti, una seconda puntata all’insegna del passato che torna

In quelle circostanza il vice questore di Polizia impersonato dalla Incontrada dovrà indagare sulla morte violenta di una sua ex compagna di scuola. E l’argomento Cosimo? Questo è una sorpresa, basti sapere che Fosca non prenderà benissimo alcune direzioni prese dalla vita dell’uomo.

Un femminicidio, gli anni spensierati della scuola e Arezzo sconvolta

Una cosa è certa, nel secondo episodio di Fosca Innocenti la poliziotta dovrà districarsi con un terribile femminicidio che sconvolgerà la comunità di Arezzo.

Vittima sarà Asia Borghi, ex compagna di scuola di Fosca con cui aveva litigato. Ma quando Asia muore Fosca, oltre il dovere, sente di dover rendere giustizia alla compagna di un passato che le presenta una sorta di “cambiale morale” e si tuffa nelle indagini.

La pista milanese e il sogno di un’amica che diventa un incubo

E in una serie di rocambolesche circostanze il vice questore Innocenti scoprirà che fra il sogno di Asia di diventare attrice a Milano e la sua orribile morte in Toscana forse c’è un legame.

Un legame oscuro che Fosca dovrà scoprire.