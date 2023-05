Anticipazioni finale Eurovision 2023: focus su Marco Mengoni e Mahmood

Eurovision: un Sanremo al cubo. Il song contest europeo è l’evento non sportivo più seguito al mondo (712 milioni di spettatori nel corso delle ultime cinque edizioni). Siamo nel pieno dell’edizione 2023 e due giorni fa, giovedì 4 maggio, con la prima prova sul palco della Liverpool Arena Marco Mengoni ha dato ufficialmente inizio alla sua partecipazione al concorso musicale.

Mengoni tra nuvole vorticose e una luna gigantesca

Il 34enne si è presentato su palco con una maglia metallica, marchio dell’outfit di Due vite, la canzone che porta in gara in versione da 3 minuti. Il sito dell’Eurovision 2023 ha commentato così la prova del cantautore di Ronciglione: «È una ballata classica e senza tempo, interpretata con anima e cuore. La canzone e è un ottovolante emozionale che ci porta tutti in un viaggio musicale dal pianissimo a batterie martellanti, e viceversa. Marco è un maestro di luce e ombra vocali e fa sembrare la sua performance senza sforzo. Anche in inglese le sue parole sono inguaribilmente romantiche». Pantaloni in pelle abbinati ad argento vivo – non è detto che per la finale il cantautore rimanga in linea con il suo stile solito –, Marco Mengoni si è fatto accompagnare sul palco da nuvole vorticose sui led e da una luna gigantesca, anch’essa presente solo nel ledwall. Quest’ultima ha generato inizialmente parecchie domande nei fan, dal momento che la luna gigante di Blas Cantó era fisicamente all’Ahoy Arena di Rotterdam. A dimostrarlo, alcune foto diverse da quelle pubblicate sul sito ufficiale, caricate direttamente dall’account Twitter di Mengoni stesso. Stando a quel poco che filtra, il cantautore dovrebbe svelare finalmente il significato del testo di Due vite (con lui sul palco dovrebbe esserci una controfigura).

Mahmood canta Lennon

Se il nome di Blanco sarà nella lista dei grandi assenti, Mahmood è invece tra gli ospiti chiamati sul palco della Liverpool Arena. La voce di Soldi canterà Imagine di John Lennon. Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta ha affermato su Eurovision: «È la rappresentazione massima della libertà artistica ed espressiva. All’Italia fa molto bene parteciparvi perché è un grandissimo mondo democratico». Ed è vero. Tra band che si esibiscono con look americani degli anni Settanta e cantanti che si accompagnano a flautisti nani, lo spettacolo è assicurato. L’Eurovision è l’eclettismo della musica all’ennesima potenza. È eccesso e tradizione insieme. Una figata pazzesca.