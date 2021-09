Anticipazioni UeD, Maria De Filippi caccia Joele: scoperto il losco piano

Maria De Filippi è stata costretta a mandare via dal suo famoso dating show Joele Milan.

Joele Milan, nuovo volto di Uomini e Donne, è stato cacciato dallo studio dello show televisivo dalla conduttrice Maria De Filippi.

A quanto pare, credendo di non essere sentito, il giovane volto tv avrebbe chiesto di accettare sui social un suo amico così da poterla contattare in privato e, eventualmente, avere con lei un rapporto stando lontani dalle telecamere. La conduttrice del programma, una volta appreso quanto aveva detto Joele alla ragazza – li ha convocati al centro dello studio e ha mandato via il ragazzo dallo show sedutastante.

Maria De Filippi: le regole

Ai concorrenti di Uomini e Donne è severamente vietato comunicare al di fuori del programma durante la loro partecipazione allo show e per questo la conduttrice ha dovuto prendere un provvedimento esemplare nei confronti di Joele. Solo qualche settimana fa l’opinionista Gianni Sperti aveva confessato di non aver comunque inquadrato il ragazzo.

Maria De Filippi: chi è Joele Milan

Joele Milan è approdato a Uomini e Donne dopo il suo percorso di studi in ragioneria.

Purtroppo la sua avventura nel dating show è durata meno di un batter di ciglia e sono in tanti a chiedersi se apparirà di nuovo in tv in futuro.