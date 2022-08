Anticipazioni Uomini e Donne: una coppia del trono Over lascia il programma, mentre Gemma Galgani accoglie un nuovo spasimante.

Martedì 30 agosto 2022 è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 19 settembre. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che una coppia del trono Over ha lasciato il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: coppia over lascia il programma

La data della prima registrazione di Uomini e Donne è finalmente arrivata e anche le anticipazioni iniziano a fare capolino. La pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver ha raccontato cosa è successo in studio, svelando che una coppia del trono Over ha lasciato il programma. Si tratta di David e Sara, ex frequentazione di Biagio. I due si sono sentiti nel corso dell’estate e dopo una discussione accesa sulla permanenza nel salottino, hanno deciso di provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Anticipazioni Uomini e Donne: le nuove troniste

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne sono state presentate anche le prime due troniste. Si tratta di due volti già noti ai fan, ovvero Lavinia Mauro, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante e Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri. Le due hanno conosciuto i corteggiatori e si sono lasciate andare anche ai primi balli. Riccardo Guarnieri, che già aveva detto di essere attratto da Federica, ha chiesto di ballare con lei.

Uomini e Donne: i volti confermati

Confermata a Uomini e Donne è, neanche a dirlo, Gemma Galgani. La dama torinese, dopo un primo scontro con Tina Cipollari, ha conosciuto un nuovo corteggiatore. L’uomo si chiama Didier e arriva da Lugano. Gemma ha anche interrotto la frequentazione con Giovanni perché, nel corso dell’estate, non è scattata la scintilla. Gli altri volti confermati sono: Ida Platano, Catia, Pinuccia, Daniela, Giovanna, i due Alessandro e Armando Incarnato.