Antimafia: Boccia (Pd), 'maggioranza si muova per nuova commissione'

Roma, 11 mag (Adnkronos) – "Dopo mesi dall'insediamento del Parlamento non c'è ancora la nuova Commissione Antimafia, perché i partiti di maggioranza non si mettono d'accordo. Sollecito la maggioranza come abbiamo già fatto più volte in questi mesi, e lo rifaccio da Caserta". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia intervenendo, al dipartimento di Scienze politiche dell'università della Campania Luigi Vanvitelli, alla presentazione del libro di Gianni Solino 'Rosso di sera. Quando c'era Berlinguer'.

"Se non accadrà nulla – ha aggiunto Boccia – la prossima settimana come Pd ci faremo sentire in Parlamento".