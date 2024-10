Antimafia: Conte, 'dittatura maggioranza fa guerra a oppositori, precedente che inquina'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Sono inaccettabile gli attacchi che questo governo sta facendo a Scarpinato e che questa maggioranza sta facendo, ancora prima, a Federico Cafiero De Raho. Qui si sta ribaltando completamente l'ordine razionale delle cose. Addirittura contro due campioni dell'Antimafia che offrono competenza, una vita specchiata a combattere la mafia, hanno preparato un emendamento anti-Scarpinato e anti-De Raho per buttarli fuori dalla commissione Antimafia, non permetteremo mai una cosa del genere". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, davanti a Montecitorio.

"Fate attenzione perché se la maggioranza, con la forza dei numeri, la dittatura della maggioranza usa questa forza per fare la guerra a fior di oppositori del governo, si crea un precedente per cui si inquina definitivamente il dibattito democratico e politico. Ci batteremmo a tutti i livelli perché una norma del genere non passi mai", conclude Conte.