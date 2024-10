Antimafia: Fdi, 'da M5S pericolose farneticazioni'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni del M5S sono pericolose farneticazioni di chi sta dimostrando di aver perso la credibilità, il rispetto delle istituzioni e il buonsenso. Ci piacerebbe sapere come faccia il M5S ad avere queste inqualificabili certezze dal momento che mai e poi mai la Commissione antimafia si è prestata, e mai lo farà, a strumentalizzazioni politiche". E' quanto dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia in commissione Antimafia.

"Detto questo, la domanda resta sempre la stessa: cosa avevano da dirsi di così tanto importante e segreto Natoli e Scarpinato al telefono? E perché avevano così tanta paura delle audizioni in corso? I paladini della privacy a giorni alterni dovrebbero rispondere a queste semplici domande prima di lanciare accuse senza senso e fuori da ogni logica democratica. Non fosse altro che basta andare in archivio per sapere che gli atti non sono depositati e quindi nessuno di noi ne ha potuto avere accesso, ma forse loro conoscono solo altri archivi", concludono gli esponenti di Fdi.