Antimafia: Fi, Scarpinato chiarisca subito sua posizione'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Da un articolo apparso sul quotidiano 'La Verità', si apprende che l’ex pm Roberto Scarpinato, senatore del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Antimafia, avrebbe concordato domande e risposte dell’audizione di Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte d'Appello di Palermo indagato dalla procura di Caltanissetta per favoreggiamento e calunnia, sull’inchiesta della strage di via D’Amelio di fronte alla commissione Antimafia. Un fatto gravissimo e penalmente rilevante. Se la notizia fosse confermata, Scarpinato non sarebbe degno né di essere membro della commissione Antimafia, né di ricoprire il ruolo di senatore, e dovrebbe dimettersi immediatamente. Lo invito a chiarire il prima possibile la sua posizione”. Lo affermano i rappresentati di Forza Italia in commissione Antimafia: il capogruppo Pietro Pittalis; Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione; Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin, Chiara Tenerini e Giuseppe Castiglione.