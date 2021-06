Antipulci naturale: quale scegliere per il proprio animale

L'antipulci naturale è l'ideale per il cane o il gatto dal momento che li protegge da pulci, zecche e parassiti in modo che non dia loro nessun problema.

Gli amici a quattro zampe sono particolarmente soggetti a pulci e zecche, soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi. Per evitare che possano avere problemi in futuro, l’antipulci è sicuramente il rimedio migliore per prendersi cura di loro. Ecco quale scegliere tra le varie tipologie e il migliore per la loro sicurezza.

Antipulci naturale

Le pulci sono un vero e proprio tallone d’Achille per gli amici a quattro zampe: i cani e in particolar modo i gatti sono gli animali maggiormente vulnerabili. Inoltre, è molto facile rendersi conto di quando l’animale è stato attaccato dal momento che si gratta, tende a mordersi spesso, perde il pelo e dimagrisce. Per questa ragione, l’antipulci è la soluzione adatta per la salute dell’amico a quattro zampe.

Le pulci possono causare problemi seri, soprattutto quando questi parassiti cominciano a dilagare. Il cane può andare incontro a una allergia oppure dermatiti, quindi un antipulci naturale è essenziale e fondamentale per l’animale. Bisogna sceglierlo in base a una serie di requisiti che corrispondono all’età, la taglia e lo stato di salute dell’animale.

Con l’antipulci è possibile prevenire le pulci, le zecche e anche i pappataci. Sceglierlo non è facile considerando anche i tanti modelli e tipologie che sono presenti in commercio. Dalle fialette che si applicano sulla base del collo e hanno una copertura assicurata sino alle pipette che hanno bisogno di una cura e applicazione costante. In questo caso, bisogna metterla tutti i mesi, anche durante l’inverno.

In commercio si trova anche il collare antipulci che ha una durata da uno a tre mesi oppure le compresse o lo spray specifico. Ultimamente, sono molti a optare per un repellente a ultrasuoni, come Ecopest Dog & Cat che protegge gli animali oppure l’olio di Neem che ha proprietà benefiche per l’animale oppure a base d odori forti che non sono particolarmente graditi agli insetti.

Antipulci naturale: benefici

Un prodotto come l’antipulci, non solo aiuta ad allontanare pulci, zecche e altri ospiti indesiderati per l’animale, ma apporta anche una serie di benefici. Innanzitutto, essendo a base naturale, non crea problemi o fastidi all’animale in quanto non è ricco di additivi o componenti chimici che possono fargli del male.

Per esempio, un antipulci naturale come l’olio di Neem ha diversi vantaggi per l’animale in quanto allontana questi ospiti indesiderati e combatte le pulci dal momento che ha un odore particolarmente sgradevole. Inoltre, ha proprietà antisettiche che fanno bene all’animale evitando rossori e irritazioni, ecc.

Ci sono antipulci naturale che hanno al loro interno dei componenti naturali che aiutano a bloccare il sistema nervoso di alcuni insetti, tra cui le pulci, appunto, ma anche le zecche. Sono rimedi efficaci che non creano danni né all’animale, ma neanche alla persona, quindi al proprietario dell’amico a quattro zampe. Sono prodotti che combattono le pulci e altri parassiti ritardando nuove infestazioni di insetti.

Inoltre, essendo a base naturale, è possibile anche prepararlo a casa affidandosi a ingredienti e soluzioni che possono essere efficaci e che allo stesso tempo allontanano questi fastidiosi insetti che sono così disturbanti per i cani e i gatti.

Antipulci: il migliore

Tra le tante soluzioni e rimedi casalinghi per combattere le pulci e altri parassiti che possono invadere gli amici a quattro zampe la migliore è Ecopest Dog & Cat. Ecopest è un repellente a ultrasuoni per i cani e i gatti che fornisce loro tutta la protezione necessaria quando sono fuori in giardino o escono a fare una passeggiata.

Dona la massima protezione dai morsi, le punture di insetti, le pulci e anche altri parassiti. Molto facile da usare dal momento che bisogna allacciarlo al collare del cane e gatto e premere un pulsante per attivarlo.

Si compone di un microchip di conversione intelligente delle frequenze che permette di controllare l’emissione degli ultrasuoni in modo che l’animale si tenga alla larga da insetti e parassiti. Un prodotto sicuro e innocuo senza rischi per l’animale. Il microchip combina diverse bande di frequenza per impedire ai parassiti di adattarsi. Un repellente che funziona, non solo per le pulci, ma anche per zecche, zanzare e pidocchi. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Tutti questi insetti e parassiti sono causa di prurito, perdita di pelo, dermatiti e anche anemia, oltre a orticaria negli umani. Un repellente che ha una copertura a 360°. Versatile in quanto protegge sia cani che gatti di piccola, media e grande taglia. Dura circa 24 ore. Sicuro, senza controindicazioni o effetti collaterali e privo di componenti chimici.

Ecologico, senza rilasciare sostanze dannose per l’ambiente e si può portare ovunque, anche grazie al fatto che sia di piccole dimensioni e compatto. Garantisce una protezione fino a 10 metri di distanza in luoghi aperti e di 80 metri quadrati in spazi al chiuso.

Ecopest Dog &Cat emette una luce colorata per cui è possibile vedere l’animale, anche al buio.

Dal momento che è originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi o e-commerce, l’utente interessato deve collegarsi alla pagina ufficiale di Ecopest Dog & Cat, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il repellente è in promozione al costo di 49,90€ per una confezione invece di 98€. La spedizione è gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.