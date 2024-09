Antisemitismo: Picierno, 'piena solidarietà a comunità ebraiche per vignetta Fatto'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "La mia piena solidarietà alle comunità ebraiche italiane per l'ennesima vignetta antisemita pubblicata dal Fatto quotidiano". Lo dichiara Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. "L'offesa antiebraica che porta la firma di Riccardo Mannelli – aggiunge L'esponente Pd – non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una lunga sequela di episodi simili. La recrudescenza allarmante in Italia e in Europa dei fenomeni antisemiti non può lasciare indifferenti e la satira che è volano di libertà non deve prestarsi mai ad una deriva razzista e xenofoba".

Conclude Picierno: "Tipizzare gli ebrei per la propria fisionomia, ricorrere ad deformazioni fisiche per accentuarne i tratti somatici, ricorrere a luoghi comuni e stereotipi fino alla strumentalizzazione della circoncisione per la legittima critica politica sono pratiche figlie di una cultura fascista e illiberale che dobbiamo respingere".