Antisismica industriale e residenziale: gli interventi di Seriana Edilizia

La maggior parte degli edifici residenziali e dei prefabbricati industriali non possiede caratteristiche antisismiche adeguate, una condizione che rende le costruzioni particolarmente vulnerabili in caso di un evento sismico. Ciò vale soprattutto per le strutture edilizie realizzate prima delle NTC 2008, le Norme Tecniche per le Costruzioni, oggi sostituite dalle più avanzate NTC 2018 (decreto ministeriale del 17 gennaio 2018).

Si tratta di un rischio considerevole per l’incolumità degli inquilini di un’abitazione. Nel caso dei fabbricati aziendali il rischio è doppio, in quanto oltre alla sicurezza bisogna considerare anche i danni che possono essere causati al business in seguito a un danneggiamento edilizio post-terremoto. Oggi è possibile usufruire di importanti agevolazioni pubbliche per l’adeguamento sismico degli edifici, tuttavia è necessario affidarsi ad imprese specializzate e altamente qualificate.

Per gli interventi di miglioramento sismico un punto di riferimento in Italia è senza dubbio Seriana Edilizia, azienda leader nazionale nell’antisismica industriale dal 2013 con un know how elevato anche nell’efficientamento antisismico ed energetico in ambito residenziale.

L’esperienza consolidata nel settore permette di intervenire in ogni contesto in modo ottimale, minimizzando le vulnerabilità sismiche attraverso soluzioni personalizzate progettate in base ad ogni esigenza specifica.

Il miglioramento antisismico industriale senza disagi e interferenze

Molti edifici industriali sono esposti al rischio sismico, ovvero ai danni che potrebbero verificarsi in caso di un terremoto in quella determinata area. Si tratta di una combinazione di fattori che include la pericolosità sismica della zona, in base alla probabilità statistica che possa avvenire un evento sismico, l’esposizione del fabbricato e dei lavoratori ad eventuali danneggiamenti e la vulnerabilità degli edifici ai terremoti.

Tuttavia, un intervento di prevenzione antisismica è piuttosto complesso da realizzare in un edificio industriale, in quanto è necessario ridurre al minimo i disagi per l’azienda e non penalizzare la produzione. Inoltre, è necessario evitare di compromettere l’attività industriale durante i lavori, ad esempio non contaminando l’area di produzione con polveri incompatibili con gli standard igienico-sanitari di alcune industrie.

La soluzione di Seriana Edilizia è il metodo Essezero, una strategia unica in Italia per l’antisismica industriale sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze delle aziende, comprese le imprese che operano in settori particolari come l’industria alimentare, chimica o elettronica. Si tratta di un approccio che consente di minimizzare i disagi e le interferenze, ridurre la necessità di smontare gli impianti industriali preesistenti e produrre la minore quantità possibile di polvere o azzerarla del tutto.

Inoltre, è possibile usufruire di un servizio chiavi in mano, dall’analisi preliminare del rischio sismico alla realizzazione dell’intervento, fino all’assistenza tecnica e fiscale per garantire un supporto completo ad ogni cliente. Allo stesso modo, è anche possibile ottimizzare le tempistiche dei lavori di adeguamento antisismico, con la possibilità di coordinare gli interventi durante i periodi di interruzione della produzione o anche in orari notturni e nei giorni festivi.

L’importanza dell’adeguamento antisismico ed energetico in ambito residenziale

Anche gli edifici residenziali sono spesso esposti al rischio sismico, una situazione che rende l’abitazione poco sicura in caso di terremoto, anche se di lieve entità. Al contrario l’ambiente domestico dovrebbe rappresentare un rifugio sicuro per la famiglia, luogo privo di pericoli in grado di resistere in modo efficace a un evento sismico. Ciò vale soprattutto per un Paese come l’Italia, un territorio fortemente esposto ai terremoti specialmente in alcune zone specifiche classificate ad alto rischio sismico.

Un intervento di messa in sicurezza dell’edificio è anche l’occasione giusta per migliorare al contempo l’efficienza energetica dell’abitazione, approfittando delle importanti agevolazioni fiscali pubbliche per il risparmio energetico e l’adeguamento antisismico. Naturalmente serve un’assistenza a 360 gradi, per ricevere un supporto specializzato dallo studio di fattibilità alla realizzazione degli interventi giusti per rendere l’edificio più sicuro e sostenibile.

Con Seriana Edilizia è possibile ottenere il sostegno di un team di esperti al proprio servizio, per riqualificare l’edificio residenziale dal punto di vista antisismico ed energetico. In particolare, è possibile beneficiare di un intervento non invasivo per l’attività domestica, realizzato nella massima pulizia rispettando elevati requisiti di sicurezza sul lavoro. Inoltre, è possibile usufruire di uno studio gratuito per l’analisi sismica, per ottenere una valutazione senza costi con la quale stabilire l’idoneità degli interventi antisismici da effettuare.

I servizi specializzati di Seriana Edilizia prevedono il retrofit antisismico, per la salvaguardia del patrimonio immobiliare attraverso un approccio rivolto alla riqualificazione degli edifici residenziali e industriali. Oltre all’analisi del rischio sismico, una valutazione obbligatoria prevista dalle normative di legge italiane, l’azienda si occupa direttamente di progettazione e engineering proponendo soluzioni su misura, inclusa l’assistenza burocratica per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali e la gestione di soluzioni ad hoc come la cessione del credito.