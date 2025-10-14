Antitrust chiude l'indagine su Asia Valente e Meta: nessuna penalità inflitta

La questione relativa ad Asia Valente e Meta si risolve senza penalità grazie a nuovi accordi e impegni presi.

Il procedimento avviato dallAntitrust nei confronti dell’influencer Asia Valente e della società Meta Platforms, proprietaria di Instagram, ha avuto una conclusione sorprendente. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di non irrogare sanzioni, accettando invece gli impegni assunti dalle due parti coinvolte. Questa decisione pone fine a un’istruttoria iniziata nel 2023, che aveva messo in luce presunti comportamenti di pubblicità ingannevole.

Il contesto dell’indagine

Il caso ha preso piede quando il Codacons è intervenuto per sostenere l’Autorità durante l’indagine. Le accuse mosse nei confronti di Asia Valente riguardavano la pubblicazione di contenuti promozionali su Instagram senza l’indicazione chiara della loro natura pubblicitaria. Questo includeva una serie di post, tra cui foto e video che pubblicizzavano ristoranti, spa, hotel e altre strutture turistiche.

Pratiche ingannevoli e follower falsi

Tra gli aspetti più preoccupanti emersi dall’istruttoria vi è l’uso di follower falsi. Questa pratica distorce la percezione del pubblico e influisce negativamente sulle decisioni d’acquisto, creando un ambiente di disinformazione nel mercato. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo in evidenza non solo l’assenza di trasparenza nei post, ma anche come l’impiego di follower non autentici possa alterare le dinamiche di fiducia tra consumatori e influencer.

La posizione di Meta Platforms

Parallelamente, l’Autorità ha evidenziato le lacune nei controlli sulla piattaforma di Meta. È emerso che la società non aveva attuato misure sufficientemente robuste per prevenire la diffusione di contenuti potenzialmente ingannevoli da parte di influencer di alto profilo. In particolare, la verifica dell’autenticità delle interazioni, come mi piace e follower, è risultata carente, contribuendo a un’ulteriore erosione della fiducia nel sistema.

Impegni futuri di Asia Valente

Asia Valente ha assunto una serie di impegni per garantire una condotta più trasparente in futuro. Tra le promesse, figura l’etichettatura chiara dei contenuti pubblicitari con la sigla “ADV”, l’emissione di fatture regolari per i servizi promozionali e la rimozione di eventuali follower non autentici dai suoi profili. Inoltre, l’influencer si è impegnata a realizzare un video informativo per educare altri creatori sui corretti comportamenti da adottare online.

Implicazioni della decisione dell’Antitrust

La decisione dell’Antitrust di non sanzionare Asia Valente e Meta rappresenta un punto di svolta nella gestione delle pratiche pubblicitarie sui social media. Con l’aumento della popolarità di influencer e piattaforme come Instagram, è fondamentale che esistano linee guida chiare per garantire che i consumatori siano sempre informati e protetti da pratiche di marketing ingannevoli.

La chiusura di questo caso sottolinea l’importanza di come le aziende e gli influencer debbano operare in un panorama digitale in continua evoluzione. È necessario adottare misure che rispettino sia la legislazione vigente sia le aspettative dei consumatori. La trasparenza e la responsabilità devono diventare i pilastri della comunicazione digitale, al fine di garantire un ambiente di fiducia tra tutti gli attori coinvolti.