Antitrust: Facile.it, collaboriamo con autorità, istruttoria confermerà legittimità servizio

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – "Stiamo collaborando con l’Autorità e siamo fiduciosi che l’istruttoria confermerà la legittimità del servizio offerto. Facile.it è un operatore che, stimolando un sano confronto competitivo tra le imprese assicurative, porta un vantaggio a tutti i consumatori e un beneficio per l’intero settore".

Lo comunica Facile.it dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per accertare se alcune società che offrono servizi di comparazione di prezzo e le imprese assicurative coinvolte nel procedimento abbiano realizzato un’intesa restrittiva della concorrenza tramite uno scambio di informazioni sensibili sulle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze per la responsabilità civile auto. "Siamo fermamente convinti che una concorrenza leale e trasparente si traduce in un vantaggio per tutti e le nostre azioni sono sempre state ispirate al perseguimento di tale obbiettivo", si spiega dalla società.