Antitrust sanziona Ryanair, AIAV: accolte istanze delle agenzie

Milano, 23 dic. (askanews) – AIAV, associazione che riunisce il maggior numero di agenzie di viaggio in Italia, pari a oltre 2.500, ha espresso soddisfazione per il procedimento di sanzione deciso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Ryanair, per abuso di posizione dominante del vettore e condotte lesive della concorrenza nei confronti delle agenzie di viaggio italiane.

Alla compagnia aerea è stata comminata una sanzione di oltre 255 milioni di euro al termine di un procedimento aperto proprio su segnalazione di AIAV nel settembre 2023.

“Ryanair – ha dichiarato il presidente dell’AIAV, Fulvio Avataneo – ha dato dimostrazione di voler aprire al mercato delle agenzie di viaggio, riconoscendole quindi e creando il TAD, Travel Agent Direct, un sistema di prenotazione dove però, contrariamente alle promesse, erano state solo eliminate dalla disponibilità degli agenti di viaggio alcune tariffe promozionali, ma anche alcune fasce tariffarie più basse. Ci auguriamo che Ryanair da questa situazione tragga un insegnamento: con le agenzie di viaggio si lavora, non si lotta”.

Secondo l’Autorità Ryanair ha limitato di fatto la possibilità delle agenzia di essere competitive rispetto alle prenotazioni effettuate dai viaggiatori direttamente online. “Il provvedimento – ha aggiunto Veronica Scaletta, legale che ha seguito AIAV nella vicenda – accoglie in pieno le tesi presentate da AIAV nella sua segnalazione del 2023 relative alle condotte di Ryanair che sono state ritenute integranti l’abuso di posizione dominante in danno delle agenzie di viaggi”.

Dal canto suo Ryanair ha immediatamente annunciato la presentazione di un ricorso contro la decisione dell’Antitrust, che la compagnia aerea ritiene “giuridicamente infondata”.