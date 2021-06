Antizecche cani naturale: il migliore per l’estate

L'antizecche cani aiuta a proteggerli da parassiti e altri insetti in modo che sia libero di scorrazzare in giardino o cortile senza problemi.

Durante la bella stagione, è importante proteggere gli amici a quattro zampe da parassiti e zecche che possono infastidirli e disturbarli. Per questa ragione, bisogna munirsi del miglior antizecche cani naturale che si trova in commercio che aiuta a proteggerlo da ospiti non molto graditi in modo sano e non invasivo.

Antizecche cani naturale

Man mano che arriva la bella stagione, quindi in primavera e in estate, ecco che giungono i parassiti e le zecche a impensierire i proprietari dei cani. L’antizecche cani è un prodotto a base naturale che aiuta a proteggerli e a difenderli dai parassiti e dalle zecche, appunto. I parassiti, le zecche sono fastidiosi per l’amico a quattro zampe, al punto che possono causare malattie che ne compromettono la salute.

Dal momento che, come dice il vecchio adagio, prevenire è meglio che curare, risulta fondamentale scegliere il giusto antizecche cani. Un prodotto del genere va scelto in base a una serie di fattori, quali la taglia, l’età e lo stato di salute dell’amico a quattro zampe. In caso di dubbi, si consiglia di chiedere a un esperto del settore in modo da capire quale sia meglio indicato per il cane.

Sono trattamenti che bisogna fare, a prescindere dal fatto se l’animale sia sano oppure manifesti qualche problema di salute. Bisogna anche tenere conto delle sue abitudini e del suo stile di vita per scegliere quello maggiormente adatto alla sua salute e protezione.

Gli amici a quattro zampe devono essere sempre protetti, soprattutto nel periodo dei primi caldi, solitamente verso aprile sino alla fine di ottobre in modo da proteggerli e dar loro tutta la protezione che meritano. Si consiglia di optare per un antizecche cani che sia a base naturale in modo che non abbia controindicazioni o effetti collaterali, evitando quelli ricchi di componenti chimici che possono essere nocivi per la sua salute.

Antizecche cani naturale: modelli

Chi ha un animale sa bene quanto proteggerlo sia fondamentale, soprattutto dai parassiti e dalle zecche. Per questa ragione, bisogna scegliere il miglior antizecche cani naturale, anche se non è facile considerando i tanti modelli e tipologie che si trovano in circolazione, per cui risulta complicato destreggiarsi. In commercio si trovano tantissime tipologie di antizecche cani a base di elementi provenienti dalla natura e che si rivelano estremamente efficaci per l’amico a quattro zampe.

In commercio si trovano antizecche cani in vari modi: spot on, quindi in vendita sotto forma di fialette a base naturale, come l’olio di Neem. Un liquido che bisogna applicare partendo dalla base del collo fino a scendere lungo la schiena, compresa anche la coda. Per i cani di taglia piccola, basta applicarlo soltanto in uno o due punti, per quelli grandi basta applicarlo in più punti.

Ci sono poi i collari antiparassitari che durano molto di più rispetto alle soluzioni menzionate poco fa e dal momento che, alcuni modelli hanno una base naturale, tendono a durare fino a due mesi per poi cambiarlo. Non hanno particolari problematiche per il cane, ma neanche per l’essere umano, in generale. Si trovano anche le pipette che durano 3-4 settimane e vanno applicate sul collo o tra le scapole dell’animale.

Se ci si reca in boschi o luoghi in cui i parassiti si trovano in numero elevato, è consigliabile applicare, oltre all’antizecche cani, anche un prodotto in spray, sempre a base naturale, come lo spray all’olio di Neem che gli dona maggiore protezione. Un repellente naturale che è possibile abbinare sia agli spot-on, ma anche ai collari naturali.

Antizecche cani naturale: il migliore

Come si è potuto vedere, sono diverse le tipologie di antizecche cani naturale da usare per l’amico a quattro zampe, ma il migliore, secondo esperti e consumatori, è attualmente Ecopest Dog & Cat che è un repellente ultrasuoni per cani e gatti. Per chi vuole vedere il proprio cane e gatto uscire in cortile o nel prato senza rischio di essere infestato, questa soluzione è sicuramente la più efficace.

E’ considerato il migliore grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza di utilizzo per l’animale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il primo repellente che sfrutta la tecnologia degli ultrasuoni in modo da garantire protezione all’animale domestico da morsi, punture di insetti e anche zecche e altri parassiti che sono nocivi per lui. Un repellente molto facile da usare in quanto basta allacciarlo al collare del cane premendo l’apposito pulsante sul dispositivo in modo da attivarlo.

Ecopest Dog & Cat ha, tra i suoi componenti, un microchip conversione intelligente delle frequenze che permette di controllare l’emissione degli ultrasuoni, in modo che insetti e parassiti stiano alla larga dal cane e dal gatto. Un prodotto assolutamente sicuro sia per cani e gatti, innocuo. Il chip all’interno gestisce ben 8 bande di frequenza.

Un dispositivo che allontana qualsiasi ospite indesiderato: insetti, parassiti quali zecche, pulci, pidocchi e anche zanzare che possono causargli prurito, perdita di pelo, ma anche dermatiti, anemia, ecc. Il repellente che è la soluzione ideale e che ha una copertura a 360°. Versatile, in quanto va benissimo sia per cani e gatti di qualsiasi taglia.

Ha una autonomia di 24 ore e si ricarica in modo rapido. Ecologico ed è portatile, quindi da portare.

