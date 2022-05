Antonella Clerici: “Due anni difficili, ma qui non mancano buonumore e leggerezza”

"Gli ultimi due anni non sono stati facili", ha ricordato la conduttrice nell'ultima settimana del suo programma È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana grazie alla sua capacità di farsi percepire vicina al pubblico. E proprio con l’intento di voler costruire un momento intimo con i suoi spettatori, Clerici, con l’avvicinarsi della fine del programma È sempre mezzogiorno, ha voluto lasciarsi andare a una riflessione che ha colpito molto anche i presenti in studio.

Antonella Clerici: “Gli ultimi anni non sono stati facili”

“Non sono certamente stati facili gli ultimi anni che abbiamo vissuto”, ha detto la conduttrice, ricordando i problemi che gli italiani hanno dovuto affrontare nel biennio 2020-2022. E in molti hanno voluto leggere in queste parole anche una confessione della stessa Antonella Clerici, supponendo che anche per lei non sia stato un periodo facile.

“Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano”

Nei periodi di massimo isolamento, la trasmissione di Antonella Clerici ha aiutato e tenuto compagnia a diverse persone sole. “Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano, lo sapete”, ha voluto ricordare la conduttrice.

“L’ultima puntata sarà come il Carnevale di Rio”

“Oggi inizia la nostra ultima settimana insieme”, ha detto Antonella Clerici, salutando il pubblico all’inizio della diretta di È sempre Mezzogiorno. “Per l’ultima puntata festeggeremo come si fa al Carnevale di Rio”, ha promesso la conduttrice, che vuole regalare ai suoi spettatori un sorriso nonostante gli ultimi due complicati anni.

