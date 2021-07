Antonella Clerici e Heather Parisi: il litigio social per i vaccini anti Covid

Antonella Clerici ed Heather Parisi si sono scontrate a mezzo social in tema vaccini: i post scatenati delle due showgirl

La campagna vaccinale contro il Covid 19 continua a dividere l’opinione pubblica, come dimostra anche la recente faida scoppiata sui social tra Antonella Clerici ed Heather Parisi. Le due professioniste della tv italiana si sono di fatto scontrate su Twitter proprio in merito all’attualissimo argomento.

Se la prima ha invitato tutti a vaccinarsi, la seconda ha invece ribadito la propria posizione no vax.

Questo dunque il messaggio di Antonella Clerici apparso su Twitter:

Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero.Lo abbiamo fatto x il senso di responsabilita’ x la comunita’ piu’ fragile.Perche’ se non fosse x la scienza moriremmo a 30 anni, perche’ la mia liberta’ finisce dove comincia quella dell’altro

Il post da oltre 6000 like e 600 ricondivisioni della padrona di casa di È sempre mezzogiorno non è però piaciuto a Heather Parisi. La ballerina ha infatti subito replicato, commentando proprio le parole di Antonellina:

Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità x gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta @antoclerici pic.twitter.com/NWOw5B0Mh3

— Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) July 20, 2021