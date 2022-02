Antonella Clerici e il caso Emma Marrone: “Siamo impazziti?”

Antonella Clerici ha preso le difese di Emma Marrone dopo lo scontro avuto dalla cantante e Davide Maggio.

Anche Antonella Clerici ha rotto il silenzio sul caso di Emma Marrone e delle sue “gambe importanti” fasciate dalle calze a rete e ha replicato contro il giornalista Davide Maggio.

Antonella Clerici difende Emma Marrone

Dopo Ermal Meta e Gabriele Muccino anche Antonella Clerici è intervenuta in difesa di Emma Marrone, che era stata ampiamente criticata dal giornalista Davide Maggio.

Secondo lui la cantante non avrebbe dovuto indossare calze a rete a Sanremo 2022 perché avrebbe gambe “troppo importanti”. Alla questione aveva replicato personalmente Emma, mentre Antonella Clerici le ha dato man forte affermando:

“Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete”.

Antonella Clerici: il messaggio per le giovanissime

Come Emma Marrone anche Antonella Clerici ha voluto inviare un messaggio di positività e di coraggio alle sue giovanissime fan, e sul tema della bellezza ha affermato:

“Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte.

Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete”.

Lo sfogo di Emma

Dopo aver subito le critiche di Davide Maggio, Emma si era rivolta proprio alle sue giovanissime fan e aveva affermato: “Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere.

Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”.