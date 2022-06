Antonella Clerici è positiva al Covid: “Prima o poi tocca a tutti”

Antonella Clerici è positiva al Covid: la conduttrice lo confessa sui social, mostrando come si sta curando.

Anche Antonella Clerici è risultata positiva al Covid. La conduttrice, tramite il suo profilo Instagram, ha confessato di aver contratto la malattia. Fortunatamente, sta bene e con un po’ di “aerosol time” vincerà la sua battaglia.

Antonella Clerici è positiva al Covid

Dopo Amadeus, anche Antonella Clerici è risultata positiva al Covid. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si stava concedendo un po’ di meritato relax, ma la malattia l’ha costretta a fermarsi. “Prima o poi tocca a tutti“, ha scritto Antonellina su Instagram, a didascalia di una foto che la ritrae a letto durante il “Covid time“. Accanto a lei c’è il suo adorato cane, un altro Labrador adottato dopo la morte del suo primo amico a quattro zampe.

Come sta Antonella Clerici?

Stando a quanto mostrato da Antonella su Instagram, le sue condizioni di salute non dovrebbero essere preoccupanti. La Clerici si sta curando con un po’ di aerosol, per cui immaginiamo che abbia qualche sintomo, ma che grazie al vaccino non abbia preso il Covid con una forma troppo aggressiva.

Antonella può contare su guardie del corpo speciali

“Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola“, ha scritto la Clerici su Instagram a didascalia di uno scatto che mostra le sue speciali guardie del corpo.

Molto probabilmente, Antonella è l’unica in casa ad essere positiva al Covid. Al suo fianco, infatti, non appaiono né la figlia Maelle e né tantomeno il compagno.