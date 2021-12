Antonella Clerici ha confessato pubblicamente cosa la starebbe rendendo particolarmente felice nell'ultimo periodo.

Antonella Clerici ha espresso la sua gioia per gli importanti risuiltati da lei ottenuti negli ultimi mesi, a partire dagli ascolti di The Voice Senior alla vita privata.

Antonella Clerici: la felicità della conduttrice

Antonella Clerici sta vivendo un periodo a dir poco roseo dal punto di vista sentimentale e lavorativo.

Da settembre alla conduttrice è stato affidato il timone di The Voice Senior e lei stessa ha ammesso di essere entusiasta per i risultati ottenuti. “Sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio […] Sono felice, è un bel momento, non potrei chiedere di più”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “In passato per tanti, troppi anni ho dato priorità al lavoro, prendendo mille impegni e rinunciando a godermi appieno la mia vita lontano dalle telecamere (…) Facendo così sono riuscita a raggiungere traguardi professionali straordinari e importantissimi, ma ho pagato un prezzo molto alto”.

Antonella Clerici: l’amore

Oggi la conduttrice è serena anche dal punto di vista sentimentale: al suo fianco è infatti sempre presente il suo compagno, Vittorio Garrone, che oggi abita con lei e sua figlia Maelle (nata dalla sua precedente storia d’amore con Eddy Martens). Oggi la bambina è riuscita a ristabilire un rapporto equilibrato anche con suo padre (che per diverso tempo è stata lontana da lei).

Antonella Clerici: la figlia

Antonella Clerici è completamente innamorata di sua figlia e ha sempre cercato di fare il meglio per lei, cooperando affinché il rapporto con suo padre andasse per il meglio. “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione anche se studia tanto e sa di essere preparata. E Maelle, come me, non ama mostrarsi”, ha confessato Antonella Clerici a proposito di sua figlia, che oggi ha 12 anni.

“Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontana, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”, ha anche confessato la conduttrice in merito al rapporto tra sua figlia e il padre.