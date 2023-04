Antonella Clerici: il commento su Carlotta Mantovan e la figlia di Fabrizio Frizzi

Dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018, Antonella Clerici è rimasta accanto all’amica Carlotta Mantovan, vedova del conduttore e madre di sua figlia Stella. Per la prima volta la conduttrice ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Antonella Clerici: la confessione su Carlotta Mantovan

Antonella Clerici sono intime amiche e la famosa conduttrice ha parlato per la prima volta di come la giornalista abbia saputo affrontare con forza la scomparsa di suo marito, Fabrizio Frizzi, e crescere da sola la sua bambina, Stella, che al momento della scomparsa del padre aveva solamente 4 anni. “Ci vediamo anche in vacanza. Lei è stata forte nel riprendere in mano la sua vita e Stella cresce bene. È una bambina bellissima di straordinaria intelligenza. Suona il pianoforte, canta. Credo sia destinata al mondo dello spettacolo. Somiglia a Fabrizio nel modo di essere”.

Antonella Clerici era legata da un profondo rapporto d’affetto e ammirazione anche nei confronti di Fabrizio Frizzi e più volte, attraverso i social, ha manifestato la sua nostalgia per il celebre volto tv. “Io ho sperato fino all’ultimo che lui potesse superare la malattia, Anche lui ci sperava, Ricordo che negli ultimi tempo camminava affranto in corridoio e poi quando arrivava in studio si illuminava. Fabrizio amava il suo lavoro”, ha ammesso. Frizzi è scomparso il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale.