Antonella Clerici: il retroscena sulla compagna di suo padre

Antonella Clerici ha svelato un retroscena della sua vita privata, molto toccante. Ha parlato della compagna di suo padre. Si chiama Graziella e la conduttrice le è davvero molto grata per quello che ha fatto.

Antonella Clerici: il racconto del passato

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione. Ha sempre mostrato il suo sorriso e il suo carattere solare. Non tutti, però, sono a conoscenza di quello che le è accaduto nel 1995. Un lutto che ha cambiato completamente la sua vita. Sua madre Franca, a causa di un melanoma maligno, è scomparsa a soli 55 anni, quando Antonella aveva 33 anni. Per lei e per il suo papà Giampiero è stato un dolore davvero fortissimo.

La conduttice, al settimanale Di Più, aveva rivelato che in famiglia erano tutti preoccupati per la salute mentale di suo padre, che si era chiuso in un lutto profondo per diversi anni, fino a quando nella sua vita è entrata Graziella, che ha portato un po’ di serenità.

Antonella Clerici: il retroscena sulla compagna del padre

La scomparsa di Franca ha segnato profondamente la famiglia di Antonella Clerici, lasciando lei e il padre Giampiero nella più totale disperazione.

Graziella, la nuova compagna, è arrivata ad aiutarlo, a riportare un po’ di serenità e a regalargli di nuovo il sorriso. “Mio papà ritrovò la serenità grazie a lei” ha dichiarato Antonella Clerici. Graziella ora fa parte a tutti gli effetti della sua famiglia e per la piccola Maelle, figlia della conduttrice, è una vera e propria nonna. “Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella” ha dichiarato la Clerici, molto grata per tutto quello che ha fatto questa donna per suo padre.

Antonella Clerici: pronta a tornare in tv

Antonella Clerici ha raccontato questo retroscena della sua vita privata, davvero molto toccante, che ha commosso tutti. La conduttrice è pronta a tornare sul piccolo schermo. Dal 19 novembre 2021 tornerà alla conduzione di The Voice Senior, la versione del talent show dedicata alle persone con un’età più avanzata. La giuria del programma è stata confermata, tranne Al Bano e Jasmine Carrisi, che saranno sostituiti da Orietta Berti. I fan sono molto felici di vederla di nuovo in tv.