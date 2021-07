Antonella Clerici: “Io a Sanremo 2022? No, lo merita Amadeus”

Antonella Clerici ha escluso la possibilità di condurre la 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Antonella Clerici ha escluso la possibilità di essere di nuovo lei a condurre il Festival di Sanremo, ma ha fatto il suo endorsemente verso il collega Amadeus, a cui è stata a fianco durante l’edizione 2020.

Festival di Sanremo: Antonella Clerici

Antonella Clerici ha condotto il Festival di Sanremo del 2010 e non ha escluso che, in futuro, possa salire di nuovo sul palco dell’Ariston in veste di direttrice artistica. Quanto all’edizione 2022 la conduttrice ha escluso la possibilità di essere lei a condurre la kermesse e ha affermato che, a suo avviso, sarà il collega Amadeus a condurre per la terza volta lo show. “Credo che lo farà Amadeus, se lo merita dopo quest’anno difficile”, ha dichiarato la conduttrice, che quest’anno è tornata trionfalmente nel mattino di Rai1 con il suo programma È sempre mezzogiorno.

Per quanto riguarda Sanremo dopo le difficoltà incontrate nell’edizione 2021 – anche a causa dell’emergenza Coronavirus – Amadeus aveva escluso la possibilità di essere di nuovo lui a condurre lo show.

A seguire il conduttore aveva “aperto uno spiraglio” all’idea di condurre per la terza volta la kermesse solo qualora fosse stato il “Sanremo della rinascita”. “Un terzo Festival di Sanremo? Io ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai e con il direttore di Rai1 Coletta e il vice direttore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari.

(…) Stiamo dialogando con l’obiettivo se io possa essere utile a un terzo Festival importante, fatto come si deve fare. Ci sarà un avvicendamento ai vertici aziendali. Bisognerà vedere anche cosa penserà che subentrerà agli attuali, per poter capire se si condividono le stesse cose”, aveva detto.

Antonella Clerici: i progetti per il futuro

Antonella Clerici ha dichiarato di non avere intenzione di restare in tv fino ai suoi 80 anni e ha dichiarato che sognerebbe un epilogo della sua carriera in radio.

“Quando smetterò con la televisione potrei dedicarmi alla radio. Non resterò in video fino a 80 anni. Mi piacerebbe un programma di interviste, una piccola cosa per tenere compagnia ai telespettatori che sono cresciuti con me. Chiudere in bellezza ha il suo fascino”, ha ammesso.

Antonella Clerici: la vita privata

Oggi la conduttrice è felicemente legata al fidanzato Vittorio Garrone, con cui si vocifera che presto potrebbe convolare a nozze. I due convivono da tempo e sono più innamorati che mai. Vittorio Garrone inoltre ha un ottimo rapporto con Maelle, la figlia nata dalla precedente relazione tra la conduttrice ed Eddy Martens.