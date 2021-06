Antonella Clerici: “Mia figlia si è riavvinata al padre, aveva un timore reverenziale”

Antonella Clerici ha confessato dettagli e retroscena del rapporto tra sua figlia Maelle e il compagno Eddy Martens.

Antonella Clerici ha parlato del riavvicinamento tra sua figlia Maelle e il padre, Eddy Martens, da cui si è separata dopo circa 10 anni d’amore.

Antonella Clerici: Maelle e il padre

Il 21 febbraio 2009 Antonella Clerici ha avuto la sua unica figlia, Maelle, rimasta a vivere con lei quando lei e il padre Eddy Martens si sono lasciati.

La conduttrice ha svelato che solo in tempi recenti la figlia avrebbe riallacciato un rapporto col padre: “Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta.

Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”, ha dichiarato la conduttrice, che oggi ha un rapporto pacifico con Martens e che ovviamente stravede per sua figlia.

Antonella Clerici e Eddy Martens: il nuovo amore

Antonella Clerici ha dichiarato di essersi separata da Eddy Martens per via delle loro continue liti.

La questione è stata confermata dallo stesso ballerino, che in passato ha dichiarato: “Credo che ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia, più pazienza. Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. (…) Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”.

Antonella Clerici: il nuovo amore

Oggi Antonella Clerici è felicemente legata a Vittorio Garrone, suo nuovo compagno. Nelle ultime settimane sono circolate numerose voci riguardanti un loro presunto matrimonio, e la questione è stata confermata dalla stessa conduttrice, che si è detta propensa a sposare Garrone. “La risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”, ha dichiarato la conduttrice. Vittorio Garrone coglierà la palla al balzo chiedendole finalmente la mano? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.