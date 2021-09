Antonella Clerici, nozze saltate con Garrone? Le sue parole

Antonella Clerici ha svelato come starebbero le cose tra lei e Vittorio Garrone che, secondo indiscrezioni, avrebbe intenzione di sposare.

Da mesi circolano rumor e indiscrezioni riguardanti le presunte e imminenti nozze di Antonella Clerici e Vittorio Garrone. La conduttrice ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la vita privata

Secondo indiscrezioni Antonella Clerici e Vittorio Garrone avrebbero dovuto sposarsi nel 2022 e invece a quanto pare i fiori d’arancio non sarebbero ancora in programma per la coppia.

A svelarlo è stata Antonella Clerici, che ha smentito le indiscrezioni precisando che al momento lei e il compagno non avrebbero organizzato alcuna festa: “Per ora il matrimonio non è nei nostri piani. Ma non lo escludiamo se ci sarà sarà una cosa intima e si saprà a cose avvenute”, ha dichiarato la conduttrice, che accanto a Vittoria Garrone sembra aver trovato la felicità.

Antonella Clerici: la vita privata

Oggi Antonella Clerici abita ad Arquata Scrivia, in privincia di Alessandria, insieme al suo compagno, Vittorio Garrone, e alla figlia Maelle.

La conduttrice ha deciso di vivere immersa nella natura e dopo la rottura da Eddy Martens (padre della sua bambina) sembra aver finalmente trovato la serenità. “Vittorio e io ci siamo trovati; dopo i 50 anni uno pensa che la vita sia finita e, invece, c’è tempo per tutto, ci viene regalata una sconfinata giovinezza, se la sappiamo cogliere. La mia felicità è fatta di serenità, che è la ricompensa più bella dopo aver sofferto tanto: perché nella serenità riconosci una gioia che non è effimera o esplosiva, fatta di fuochi enormi che svaniscono; è una condizione di vita che provi quando trovi nell’altro tutto quello che ti mancava, quando scopri che è lui il pezzo che dà senso al tuo puzzle ed è come se tutto fosse chiaro all’improvviso”, ha dichiarato la conduttrice.

Antonella Clerici: la figlia Maelle

Antonella Clerici stravede per sua figlia Maelle, che in tutti questi anni ha vissuto solo a lei e che solo di recente ha iniziato a ricostruire un rapporto con suo padre Eddy. A tal proposito Antonella Clerici ha dichiarato:

“Maelle si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre.

Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”.