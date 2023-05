Un sorriso che cela un dolore. Quello di Antonella Clerici, che a È sempre mezzogiorno! e The Voice Senior non manca mai di energia e positività. Eppure nel cuore della conduttrice c’è una ferita insanabile causata dalla morte prematura della mamma, avvenuta il 17 luglio del 1995.

Il ricordo sui social

Antonella ha voluto ricordare la madre con un messaggio su Instagram, postando una foto delle mamma e dedicandole dolci parole. «La riempivo di abbracci, di baci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni»: nel 1995 la conduttrice di Rai 1 aveva poco più di trent’anni e adesso, madre a sua volta di Maelle, tiene a spiegare alla figlia adolescente l’importanza della prevenzione.

Una scomparsa prematura

Antonella Clerici non si è mai sbilanciata troppo sulle dinamiche legate alla morte della madre, ma in una recente intervista a DiPiù ha spiegato le cause della sua prematura scomparsa: ha rivelato che inizialmente sua mamma aveva accusato un dolore al seno e una strana febbre. Da lì gli accertamenti, da cui la diagnosi di un melanoma metastatico maligno che non le avrebbe lasciato scampo. Nessuna cura in grado di controbattere a un male così forte, la Clerici ha dovuto dolorosamente separarsi dalla madre nel giro di poco tempo.