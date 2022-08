Antonella Clerici si sposa? Quando potrebbe pronunciare il “Sì”

Antonella Clerici potrebbe sposarsi per la terza volta? A quanto pare Vittorio Garrone le avrebbe fatto la proposta. Quando potrebbe accadere.

Per la conduttrice di Rai 1 Antonella Clerici potrebbero esserci di nuovo a breve fiori d’arancio. Reduce da una fase professionale davvero positiva e da programmi di successo come The Voice Senior ed “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice avrebbe ricevuto la proposta dal compagno Vittorio Garrone con il quale è legata da cinque anni.

Dall’ex compagno Eddy Martens è invece nata la prima e unica figlia Maelle che oggi ha tredici anni.

Antonella Clerici si sposa? Quando potrebbe accadere

L’indiscrezione di un possibile matrimonio tra l’Antonella nazionale e Vittorio Garrone è stata data da alcuni amici della coppia al settimanale “Di Più”: “Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle.

Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”, è quanto viene riportato.

Per la conduttrice si tratta della terza volta

Per Antonella Clerici si tratterebbe del terzo matrimonio. Dal 1989 al 1991 è stata sposata con il giocatore di basket Pino Motta. In seconde nozze ha sposato il produttore musicale Sergio Cossa, matrimonio che è terminato nel 2003.

Non aveva invece sposato il padre della figlia Maelle Eddy Martens. Stando alle indiscrezioni Antonella Clerici potrebbe dire “Sì” a Vittorio Garrone nel 2023, tra la primavera e la prima parte dell’estate.