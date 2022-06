Antonella Clerici sul caso di Elena del Pozzo: “Non trovo parole”

Antonella Clerici ha espresso il suo dolore per il tragico caso che ha visto protagonista la piccola Elena Del Pozzo.

Antonella Clerici ha rotto il silenzio sul caso di Elena Del Pozzo, la bimba uccisa a Catania dalla madre a Catania per cause ancora da chiarire.

Antonella Clerici e il caso di Elena Del Pozzo

In queste ore l’Italia intera ha appreso con sgomento che sarebbe stata la madre della piccola Elena Del Pozzo a ucciderla e a nascondere il suo corpo in un campo isolato nei pressi della sua abitazione.

Mentre gli inquirenti stanno svolgendo le dovute indagine per comprendere cosa abbia spinto la donna a commettere un gesto simile in tanti sui social hanno espresso il loro dolore e il loro sconcentro per quanto accaduto. La conduttrice Antonella Clerici – così come altri volti tv – ha scritto un post via social dove ha espresso il suo dolore per la vicenda che ha visto vittima la bambina di 5 anni.

“Cosa c e’ di piu’ doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole…non riesco a togliermi quella corsa dalla testa e dal cuore”, ha dichiarato la conduttrice.

Il finto rapimento

Dopo aver ucciso la piccola Elena Del Pozzo la donna, di nome Martina Patti, ha denunciato un finto rapimento per non far ricadere su di sé i sospetti. La donna aveva dichiarato che la piccola fosse stata rapita da tre uomini incapucciati, ma fin da subito la versione non aveva convinto gli inquirenti.