Antonella Elia alle Mauritius con Pietro Dalle Piane: amore a gonfie vele

Antonella Elia è partita per le Mauritius in compagnia del fidanzato Pietro Dalle Piane.

Antonella Elia si sta godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in compagnia del fidanzato Pietro Dalle Piane.

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane in vacanza

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane sembrano aver ritrovato la loro complicità dopo le divergenze e i problemi di fiducia manifestati in diretta tv.

I due sono partiti per una vacanza all’insegna dell’amore alle Mauritius, e sui social la showgirl non ha dimenticato di condividere con i fan alcune sue foto in versione “sirenetta”.

Antonella Elia: l’amore

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Dalle Piane ha subìto numerosi alti e bassi e più volte la showgirl ha deciso di interrompere il rapporto con il fidanzato, che però alla fine è riuscito a conquistarla.

“Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha dichiarato la showgirl dopo la prima frattura avuta nel rapporto con Dalle Piane, e ancora: “Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

La rottura a Temptation Island

I due si erano lasciati una prima volta durante la loro partecipazione a Temptation Island, da cui erano usciti separati.

“Con Pietro è davvero finita, mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo”, aveva dichiarato successivamente la showgirl, che per diverso tempo è rimasta single. Questa volta tra lei e Pietro Dalle Piane sarà diverso? In tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.