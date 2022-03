Antonella Elia contro Katia Ricciarelli: “Non paragonatemi a lei”

Antonella Elia si è scagliata contro Katia Ricciarelli per il suo comportamento al GF Vip 6.

L’ex opinionista del GF Vip Antonella Elia, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Katia Ricciarelli, che senza dubbio è stata una delle concorrenti più discusse di questa sesta edizione del programma.

Antonella Elia contro Katia Ricciarelli

Antonella Elia non ha risparmiato le sue opinioni infuocate sul conto di Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A quanto pare la fidanzata di Pietro Dalle Piane non nutrirebbe particolare stima per la cantante lirica, e infatti contro di lei ha tuonato:

“No, non mi paragoni a lei. Ne ha dette di tuti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana. Quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me”, ha dichiarato la showgirl.

Antonella Elia contro Soleil, Belli e Delia Duran

Antonella Elia non ha risparmiato una frecciatina anche contro Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, accusati da molti di aver organizzato il loro “teatrino” solo per ottenere visibilità all’interno del programma.

“Meno male che non ero opinionista, altrimenti chissà cosa avrei detto. Il triangolo Belli-Delia-Soleil mi fa orrore, sono all’antica. E non capisco gli altri che hanno fatto le comparse”, ha dichiarato la showgirl, da poco tornata da una vacanza rigenerante in compagnia del fidanzato Pietro Dalle Piane.

I due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza alle Mauritius e oggi sembrano aver ritrovato la serenità. Questa volta la loro unione è destinata a durare? In tanti sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi.