Antonella Elia, dopo la morte dei genitori Pietro Delle Piane è diventato la sua famiglia.

Opinionista de La Pupa e il Secchione Show, Antonella Elia ha confessato che dopo la morte dei genitori Pietro è diventato la sua famiglia. I due sono una coppia da anni, ma hanno vissuto diversi alti e bassi. Nonostante tutto, la showgirl è sempre tornata tra le sue braccia.

Antonella Elia: la morte dei genitori

Intervistata dal Corriere della Sera, Antonella Elia si è raccontata un po’. Dalla morte dei genitori al successo, passando per la lunga e tormentata storia d’amore con Pietro Delle Piane. La showgirl ha perso entrambi i genitori: la madre è morta quando era ancora una bambina, mentre il padre è scomparso quando era un’adolescente. Ha vissuto un’infanzia particolare e anche il periodo seguente non è stato da meno. Crescere senza famiglia è stato difficile, ecco perché quando ha incontrato Pietro ha avvertito per la prima volta un senso di appartenenza.

Pietro Delle Piane è la sua famiglia

Antonella, parlando della catastrofica esperienza a Temptation Island con Delle Piane, ha raccontato:

“Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo. Pietro ha 11 anni in meno di me è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Me lo sono ripreso perché mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia”.

Il padre non le avrebbe concesso di fare televisione

La carriera televisiva di Antonella è stata molto importante e l’ha vista lavorare accanto a mostri dello spettacolo nostrano: da Mike Bongiorno a Raimondo Vianello, passando per Corrado.

Eppure, se il padre fosse stato vivo non le avrebbe mai concesso di lavorare in questo mondo. La Elia ha dichiarato: