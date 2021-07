Antonella Elia: dopo l’addio al GF Vip, tornerà in tv con “un programma bellissimo”

Dopo l'addio forzato al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha annunciato a mezzo social di essere al lavoro su un nuovo progetto televisivo

Gli ultimi tempi hanno registrato parecchi cambiamenti nella carriera della frizzantissima Antonella Elia. Dopo aver partecipato come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la soubrette ne è infatti diventata opinionista nella stagione successiva. Proprio nel ruolo di opinionista, decisamente fuori dalle righe, è stata tuttavia letteralmente estromessa dal reality di Canale 5.

Ma adesso si dice pronta a iniziare una nuova avventura televisiva.

Tagliata fuori dal Gf Vip di Alfonso Signorini, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha comunicato ai fan di essere al lavoro su un nuovo programma, da lei stessa definito bellissimo. Dal suo account Instagram, l’ex inquilina della Casa di Cinecittà ha difatti annunciate con estremo entusiasmo e felicità: “Sto registrando un programma bellissimo”.

Antonella Elia: gli indizi sul nuovo show

L’ex ragazza di Non è la Rai non ha però dato ulteriori dettagli, non rivelando né titolo, né inizio, né canale del format che la vedrà coma protagonista. Sempre dal suo profilo Instagram, Antonella Elia ha continuato affermando: “Purtroppo non posso ancora parlarne direttamente, ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Intanto dal prossimo settembre vedremo nel reality di Canale 5 due nuovi volti al posto di Pupo e Antonella. Si tratta di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che non mancheranno di scatenare sommovimenti negli animi dei nuovi personaggi che entreranno dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia.