Antonella Elia e Vera Gemma con lo stesso abito: il prezzo e i dettagli

Antonella Elia e Vera Gemma hanno sfoggiato lo stesso abito in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Antonella Elia e Vera Gemma hanno indossato lo stesso abito in tv: si tratta di un modello di Gabriele Fiorucci Bucciarelli completamente ricoperto di paillettes rosa e con ampia scollatura sul seno.

Antonella Elia e Vera Gemma: il vestito

Antonella Elia e Vera Gemma hanno indossato lo stesso vestito in tv: la figlia di Giuliano Gemma ha sfoggiato l’abito durante una puntata dell’Isola dei Famosi, mentre l’ex valletta di Mike Bongiorno ha sfoggiato l’abito durante una puntata del GF Vip, di cui è stata opinionista.

L’outfit è stato abbinato da entrambe a dei sandali argento e si tratta di una creazione firmata dal giovane designer Gabriele Fiorucci Bucciarelli, il cui prezzo sarebbe a dir poco da capogiro. L’abito – di colore rosa e completamente ricoperto di paillettes – ha riscosso grande successo tra i fan dei due volti televisivi, che ovviamente hanno subito cercato sul web informazioni. Quando Ilary Blasi ha visto Vera Gemma sfoggiare l’abito l’ha presa in giro ironica dicendo: “Barbie polvere di stelle”, soprannome apprezzato dalla stessa figlia di Giuliano Gemma.

Antonella Elia: lo scontro

Tra Antonella Elia e Vera Gemma ultimamente non è corso buon sangue: sui social l’ex opinioniste del GF Vip ha preso in giro la figlia di Giuliano Gemma per i suoi scatti osé. “Sembri una po*****ar!”, ha commentato sotto a uno dei suoi scatti, mentre Vera Gemma ha replicato: “Mah, non saprei. Non mi pongo il problema”.

Antonella Elia: le frecciatine

Antonella Elia è stata opinionista al Grande Fratello Vip 5 ma a quanto pare non ricoprirà lo stesso ruolo nella prossima edizione del programma.

La showgirl avrebbe scagliato due frecciatine infuocate contro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che invece saranno opinioniste del reality show al posto suo e di Pupo. “Volpe e Bruganelli? Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”, ha dichiarato la 57enne e ancora: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”. Nel frattempo sembra che Antonella Elia abbia anche ritrovato la serenità accanto al fidanzato Pietro Dalle Piane, fatto che non ha mancato di sollevare polemiche.