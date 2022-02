Antonella Ferrari: “I miei progetti? Stampelle glamour e un film sulla non maternità delle donne disabili”

Libri, spettacoli teatrali, un monologo a Sanremo e una rubrica fissa a Detto Fatto, ma anche tanti nuovi progetti: Antonella Ferrari si racconta a Notizie.it.

Antonella Ferrari è un’attrice televisiva e teatrale, scrittrice, ha partecipato all’edizione 2021 di Sanremo e ora è ospite fissa a Detto Fatto. A Mirror, la rubrica settimanale di Notizie.it, racconta il suo rapporto con la malattia, i suoi progetti e dà consigli a chi come lei ha ricevuto una diagnosi che ti cambia la vita per sempre.

Antonella, a Sanremo il tuo monologo è stato particolarmente toccante. Hai parlato di un tema estremamente delicato che è quello della tua malattia. Non voglio incentrare tutta l’intervista sulla malattia perché credo che una persona abbia una malattia, non sia una malattia, quindi non dobbiamo limitarci a parlare di quello.

Esatto, l’ho detto anche sul palco dell’Ariston: io non sono la mia malattia. Infatti la cosa che mi è piaciuta tantissimo di Sanremo – il motivo per cui ho accettato di partecipare – è che Amadeus mi ha presentato esattamente come un’attrice teatrale, non come una malata.

Il fatto che io abbia la sclerosi multipla viene dopo, prima di tutto io sono un’attrice.

Sono assolutamente d’accordo e infatti parleremo di te oltre la malattia. Però mi piacerebbe partire proprio da questo anche per fare un po’ di chiarezza, perché credo che ci sia ancora un po’ di confusione su alcune patologie. Si sa che sono gravi, debilitanti, si conosce il nome ma non si sa esattamente che impatto hanno sulla vita delle persone.

Quindi se vuoi spiegarci in cosa consiste esattamente la sclerosi multipla e come ha cambiato la tua vita?



La SM è una patologia autoimmune del sistema nervoso centrale che colpisce la mielina, la guaina che ricopre i nervi. Danneggiandola può portare a problemi in varie parti del corpo. È una malattia multifattoriale, quindi può colpire in diverso modo, e molto spesso è una malattia invisibile. Sembra che la persona stia bene ma solo perché i problemi non sono visibili agli occhi, quindi l’apparenza inganna.

È una malattia che io ho da tantissimi anni, pensa che i primi sintomi sono comparsi quando avevo 11 anni e la diagnosi è arrivata a 29. Ci ho messo 20 anni a scoprire di avere la SM, è stata un’epopea bestiale dove mi sentivo dire che ero solo stressata.

Come mai è così difficile arrivare a una diagnosi?

All’epoca – tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila – era una malattia molto difficile da diagnosticare. Molte persone si sono ritrovate come me in un percorso lunghissimo alla ricerca di una diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, la diagnosi è pressoché immediata, dopo veramente pochi sintomi e pochi mesi.

Immagino siano stati vent’anni di infermo per te.

Sì, è stata molto dura. È stata una lotta anche perché dovevo pellegrinare da un medico all’altro alla ricerca di una diagnosi, un percorso che io racconto in un libro (Più forte del destino) proprio perché volevo mettere a conoscenza le persone di questo calvario. Moltissima gente, dopo averlo letto, mi ha scritto che come me ci aveva messo una vita. Il libro è poi diventato uno spettacolo teatrale e il monologo che ho portato a Sanremo è proprio uno dei pezzi più drammatici dello spettacolo – che in realtà fa molto ridere – che è il momento, finalmente, della diagnosi.

Il tuo monologo di Sanremo parte davvero come un momento comico, anche grazie all’espediente del medico-pupazzo, e poi diventa struggente fino al momento della diagnosi in cui, nonostante sia una diagnosi pesante, quello che lo spettatore prova immedesimandosi in te è sollievo.

È esattamente quello che ho provato io: sollievo e liberazione. Dopo vent’anni in cui quasi mi vergognavo a mostrare i miei sintomi perché non venivo creduta, quando finalmente è arrivata la diagnosi e puoi dare un nome e un cognome alla malattia e puoi combatterla, allora tutto si ridimensiona. Per me è stata paradossalmente una bella notizia.

Da allora, com’è cambiata la tua vita nella pratica? Ci sono delle cose che non hai più potuto fare?

Sicuramente la vita cambia, certe cose non le puoi più fare. Io ero una ballerina e ho dovuto abbandonare la danza, perché la mia coordinazione e i miei movimenti sono decisamente rallentati rispetto a prima. Però con grande tenacia sono riuscita a reinventarmi anche grazie al fatto che avevo studiato recitazione. Certo, anche la vita quotidiana cambia. Devi tenere presente questa malattia. Fa parte della mia vita, è qualcosa con cui devo convivere e che fa parte del mio quotidiano. Ci sono periodi in cui sto meglio, altri in cui sto peggio, periodi in cui è più difficile camminare, ho anche fatto periodi in sedia a rotelle. È una vita altalenante, ma riesco a portare avanti comunque i miei progetti.

Invece c’è qualcosa a cui pensavi di dover rinunciare e poi invece sei riuscita a portare avanti nonostante la malattia?

Sicuramente la mia arte, il teatro. Quando ho ricevuto la diagnosi immaginavo di dover abbandonare tutto, come avevo abbandonato la danza. Mi stavo rassegnando. In realtà sono riuscita comunque a portare avanti i miei progetti. È stato da un lato una grandissima sfida vinta e dall’altro uno sprone per andare avanti: recitare per me è diventato terapeutico perché mi ha aiutato a sconfiggere la paura e a convivere meglio con la malattia perché ho la fortuna di fare un lavoro che amo.

Una di queste esperienze che hai potuto fare è stato proprio Sanremo 2021. Come l’hai vissuto?

È stata un’esperienza pazzesca. Quando Amadeus mi ha telefonato proponendomi questa cosa pensavo fosse uno scherzo, invece no, voleva proprio me. Io gli ho detto chiaramente che se voleva il caso sociale, la malata, non doveva chiamare me. Se invece voleva un’attrice che nel suo vissuto ha anche una malattia e che l’ha portata in scena a teatro, allora sì, vengo. Però devi invitare l’attrice, non la malata. E lui mi ha detto: “Antonella, io vorrei proprio celebrare il teatro – all’epoca erano tutti chiusi per il Covid – e voglio una vera artista che porti in scena qualcosa”. Tra l’altro lui ha guardato tutto il mio spettacolo e ha scelto personalmente il pezzo che voleva che portassi in scena all’Ariston. In realtà io ne avrei scelto uno più comico, divertente, leggero. Lui invece voleva quel pezzo perché voleva dare un pugno nello stomaco ai telespettatori, farli riflettere. Per far ridere abbiamo Fiorello, da te voglio altro – mi ha detto – voglio un’altra emozione. Io sognavo quel palco fin da bambina quindi è stato emozionantissimo. Non c’era il pubblico, ma è stato comunque emozionante, ti fa comunque tremare le gambe – e succede anche ai big, perché dietro le quinte tutti mi hanno detto di essere terrorizzati.

Ora invece sei ospite fisso a Detto Fatto.

Sì e anche questa è una bellissima esperienza. Gli autori hanno visto il mio spettacolo a teatro e mi hanno proposto di prendere in giro, allo stesso modo, la disabilità anche in televisione. Perché non abbattere gli stereotipi legati al mondo della disabilità? C’è molta ironia e molto divertimento sia in teatro che a Detto Fatto. Ogni settimana propongo uno sketch su uno stereotipo che voglio abbattere: dal parcheggio per disabili alla vacanza che viene sempre proposta come una vacanza triste (il classico pellegrinaggio, mai una cosa avventurosa) alla scelta di un paio di scarpe (perché si pensa che una donna disabile non abbia voglia di sentirsi bella e mettersi i tacchi). Spesso è capitato che spettatori disabili ci scrivessero per condividere le loro esperienze e noi le abbiamo trasformate in sketch. La rubrica sta piacendo molto perché sta facendo riflettere divertendo.

Trovo molto bella anche la scelta di portare questi sketch dal teatro alla TV perché – è brutto da dire, ma è così – a teatro ci va poca gente, mentre la televisione raggiunge il grande pubblico.

Negli ultimi anni per fortuna anche in TV si parla di disabilità, ma è innovativo il modo in cui abbiamo deciso di farlo. Noi usiamo il linguaggio dell’ironia perché la gente con disabilità ha voglia di sdrammatizzare, te lo garantisco, ha voglia di leggerezza. Già l’argomento disabilità è un argomento pesante, se poi aggiungiamo pesantezza con le cose strappalacrime secondo me abbiamo perso. Noi abbiamo vinto perché parliamo di disabilità col sorriso sulle labbra.

Senza quell’atteggiamento pietoso che si ha molto spesso, anche con le migliori intenzioni ma immagino che dall’altra parte sia comunque qualcosa di doloroso perché non ci si sente trattati più da esseri umani ma, appunto, da malati.

Assolutamente sì.

Hai parlato di sketch e stereotipi. Ce ne racconta uno che ti è capitato?

A me ne sono capitati tantissimi, a partire da quello delle scarpe: il commesso non poteva credere che io volessi comprare un paio di scarpe col tacco. Oppure spesso parcheggiano nel mio posto disabili e mi dicono: “Ma tu non sarai mica disabile, hai solo una stampella“. Come se la disabilità fosse solamente sedia a rotelle. Se hai una stampella non sei abbastanza disabile. A me è capitato anche di chiedere l’assistenza disabili in aeroporto e sentirmi rispondere: “Ma non sarà mica disabile lei”. A volte mi sento proprio così: non abbastanza disabile per rappresentare la disabilità e non abbastanza sana per essere considerata una persona come gli altri.

Questa condizione non ti ha mai fatto pensare “forse non sono la persona giusta, forse dovrei lasciare spazio a chi sembra più malato di me”?

Non l’ho pensato io, ma me l’hanno fatto pensare. Anche in televisione si cerca la disabilità evidente, per esempio una persona in sedia a rotelle per un reality. Uno non vedente è abbastanza disabile, uno con le protesi è abbastanza disabile, uno con la SM non è abbastanza disabile perché ha una malattia che non sempre si vede.

È un po’ quello che accade con le malattie mentali: finché non si vedono, non esistono.

Eccome, e infatti non si trattano mai. L’autismo è una delle forme di disabilità più gravi che io conosca eppure non se ne parla abbastanza, non quanto sedie a rotelle e tumori. L’autismo non è abbastanza evidente eppure è una malattia invalidante non solo per la persona ma anche per la famiglia e chi vive intorno a lui.

Se pensi anche alle istituzioni, quando si parla di agire a favore dei disabili si parla sempre di abbattere le barriere architettoniche, come se appunto la disabilità si fermasse alla sedia a rotelle.

Le vere barriere da abbattere sono quelle mentali, ma se ne parla ancora troppo poco.

Parlavi della famiglia e del fatto che le malattie coinvolgano non solo la persona ma anche chi ci sta accanto. Quanto è importante avere una rete intorno a sé e tu hai avuto la fortuna di averla?

Io sono stata fortunata perché ho avuto una famiglia presente, attenta, che non si è arresa, che combatteva con me per una diagnosi. Poi ho un marito splendido che mi ama per come sono, che ha accettato tutto di me, che mi sprona a portare avanti i miei progetti. Ci sono invece tante persone con disabilità che rimangono sole, tante donne abbandonate dal marito quando viene fatta loro una diagnosi come la mia. Quante storie ho sentito e ho raccontato sulla mia rubrica sul settimanale Chi!

Parliamo invece dei tuoi progetti. Oltre a Detto Fatto e Chi, cos’hai in programma?

È appena uscito l’audiolibro del mio primo libro Più forte del destino, quindi anche le persone che non possono leggerlo potranno ascoltarlo attraverso la mia voce. Durante il lockdown ho scritto il mio secondo libro e spero di poter dire presto quando uscirà in libreria. Poi ho due progetti che coltivo da tanti anni. Uno è quello di creare una linea di stampelle super glamour, colorate, decorate. Vorrei colorare il mondo della disabilità. È un progetto a cui sono molto affezionata ma che non ha ancora visto la luce perché ci vuole qualcuno che mi affianchi.

Lo trovo un progetto bellissimo perché è un modo per non nascondersi e anzi per rendere il più bello possibile lo strumento che la malattia mi costringe a usare.

Sai quanta gente mi scrive: “Vorrei anche io una stampella come la tua perché con quella non mi vergognerei ad andare in giro“? o mariti che vogliono regalare alla moglie la stampella glamour.

Facciamo un appello agli imprenditori che ci stanno ascoltando: aiutiamo Antonella a portare il colore nelle case e nelle vite delle persone con disabilità.

Un altro progetto a cui tengo molto è legato al tema del mio secondo libro, che è la non maternità. Io vorrei tanto trasformare questo libro in un film, ma anche qui devo prima trovare il team giusto. Vorrei portare in scena un’altra parte della mia vita di cui si parla poco che potrebbe davvero far riflettere. Specifico che la malattia non c’entra: con la SM è possibile avere figli. Non ne ho perché non sono arrivati, come capita a tantissime donne. Io e mio marito allora abbiamo pensato all’adozione e abbiamo scoperto che a una donna con una patologia neurodegenerativa come la mia è proibito adottare un figlio. La maggior parte della gente non lo sa ed è per questo che vorrei parlarne in un film.

Hai avuto contatti con il mondo della politica per questo tema?

Sì, ho avuto degli scambi con politici che non erano minimamente a conoscenza della questione. Ne ho parlato anche con il Presidente della Repubblica. Io sto portando avanti una battaglia e, visto che sono un’attrice, vorrei combatterla con la cosa che so fare meglio: raccontarmi. Mi auguro, anche qui, di trovare qualcuno che mi sostenga in questo progetto. Si parla tanto di stepchild adoption e di altri tipi di adozione: va tutto benissimo, ma ora parliamo anche di adozione da parte di persone con disabilità.

Certo, anche perché un diritto non esclude l’altro. Si può lottare per tutti, insieme. Per concludere vorrei chiederti due consigli. Il primo è il consiglio che daresti a chi come te ha da poco ricevuto una diagnosi non necessariamente di SM, ma comunque pesante, che ti cambia la vita.

Mi sento di dire a queste persone di non arrendersi alla malattia, di non dare alla malattia il ruolo di protagonista della vostra vita, perché i protagonisti della vostra vita siete voi. Sarà dura, non dico che è facile perché non lo è affatto: bisogna combattere, usare tutte le proprie armi, ma se iniziamo a dare alla malattia tutta la nostra vita lei se ne approfitta e se la prende tutta. Quindi dovete continuare a vivere e a organizzare la vostra vita come se la malattia non ci fosse. Facendoci i conti, certo, ma non dandole il ruolo di protagonista.

Invece, che consiglio daresti a chi sta accanto a chi ha ricevuto una diagnosi del genere. Spesso si è davvero in difficoltà su come comportarsi, divisi tra la volontà di comportarsi in modo normale per non far sentire l’altra persona malata, diversa, e la tentazione di trattarla un po’ coi guanti di velluto.

Hai detto una cosa giustissima: bisogna trattare la persona esattamente come la si trattava prima. Certo, magari con qualche accortezza in più, ma io amo mio marito proprio perché lui non mi ha mai fatto sconti. Avete presente il film “Quasi amici”? C’è un momento in cui il protagonista dice che ha scelto proprio lui come aiutante perché non gli fa sconti, non lo tratta da malato. Io ringrazio mio marito perché non mi tratta da malata, se deve arrabbiarsi si arrabbia, mi tratta semplicemente come sua moglie.